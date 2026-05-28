Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції розповів про новий пакет допомоги Україні, який виділила ця країна.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Швеція виділила Україні новий пакет допомоги на суму $2,7 млрд. За його словами, $400 млн з нього піде на виробництво дронів.

Український президент зазначив, що понад $2 млрд цієї підтримки підуть на винищувачі Gripen.

"Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе. Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе, в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб", - акцентував він.

Цього дня Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.



