28.05.26
17:51
Україна отримає 16 Gripen у подарунок від Швеції, ще 20 винищувачів буде придбано
16:25 28.05.2026 |
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Уппсалі, передає "Європейська правда".
Крістерссон заявив про важливий крок у довготривалому посиленні української ППО у зв'язку з передачею Gripen.
"Україна чітко визначила літак Gripen як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію - Gripen E", - зазначив Крістерссон.
"Перемовини тривають і ми зможемо передати ці літаки до 2030 року", - сказав прем'єр Швеції.
Також він оголосив, що Швеція підтримає Україну літаками, які вже були у використанні.
"Ми передаємо 16 таких Gripen модифікації C/D", - сказав Крістерссон.
Доставка відбудеться на початку 2027 року, додав він.
"Це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи", - заявив прем'єр Швеції.
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple