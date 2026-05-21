Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло

Про це пише DOU.ua.

"За 2025-2026 рік кількість ІТ-ФОПів знизилася на рекордний 21%. Це найбільше зниження за час наших спостережень з 2016 року. Одночасно зі зменшенням кількості ФОПів зростає частка гіг-контракторів", - говориться у публікації..

Вперше після постійного зростання з 2018 року зменшилася частка жінок. І загалом ІТ-підприємців поменшало у всіх регіонах, найбільше скорочення традиційно на сході та півдні країни.

Кількість ФОПів в ІТ падає, нових - удвічі менше, виявли аналітики на основі даних ЄДР, які надав аналітичний сервіс YouСontrol.Market.

Загальна кількість ІТ-ФОПів зменшилася на 21%. Йдеться про понад 56 тисяч осіб. Це рекордне падіння за весь час. До 2024 року кількість ФОПів щорічно зростала, починаючи з 2016-го.

Зменшилася кількість ІТ-спеціалістів за всіма КВЕДами. "Комп'ютерне програмування" залишається найпопулярнішим напрямом - 67% ФОПів зареєстровані саме за ним. Проти 2025 року їх стало на 35 тисяч менше. Якщо торік падіння становило 6%, то тепер - 21%.

Значна частина ФОПів також у напрямах "Консультування" (29,4 тис.) і "Обробка даних" (25,9 тис.).

Найбільше знизилася чисельність ФОПів за напрямами "Вебпортали" - на 26% (450 осіб) та "Оброблення даних" - на 26,5% (9327 осіб). Для порівняння, торік зниження становило 3% (51 людина).

Найменше ФОПів - у нішевих КВЕДах: наприклад, "Керування комп'ютерним устаткуванням" - лише 0,6% (1,3 тис.), "Вебпортали" - 0,6% (1,3 тис.), видавничі напрями - менше як 2%.

Серед причин скорочення чисельності ФОПів DOU.ua називає масовий перехід на інші формати працевлаштування. За даними зарплатних опитувань, у грудні 2024 року 62% опитаних айтівців працювали як ФОПи, тоді як у грудні 2025-го їх стало 53%.

Натомість зросла частка гіг-контракторів і тих, хто оформлений за Дія Employment - станом на грудень 2024 року їх було 14% від опитаних айтівців, а вже у 2025-му частка зросла до 20%. Також на 1 відсотковий пункт зросла частка тих, хто працює в іншій країні за місцевим законодавством.

До того ж на початку 2025 року була рекордна кількість закриттів ФОПів у I кварталі - 16 665. Тоді така кількість закриттів теж пояснювалася переходами на гіг-контракти та зміною податкових правил - зокрема, обов'язковою сплатою ЄСВ.

Також поменшало новостворених ФОПів - у період з 24 лютого 2025 року по 24 лютого 2026 року їх відкрили 14,5 тисячі, тоді як роком раніше - 26,7 тисячі.

Найбільше ІТ-ФОПів традиційно у Києві - 24,6%, а також на Львівщині (11,2%), Харківщині (11,4%) і Дніпропетровщині (8,7%).

За рік кількість ІТ-ФОПів скоротилася в усіх регіонах, загалом на 21% по країні. Найбільше падіння - у прифронтових областях, зокрема Донецькій та Луганській, де скорочення перевищує третину.

Водночас навіть у великих ІТ-центрах є помітне зниження. У Києві стало на понад 13 тисяч ФОПів менше (-20%). Також помітне падіння у Львівській області (понад 5 тисяч - 19,5%), Дніпропетровській (понад 3 тисячі - 17,9%) і Харківській (майже 7 тисяч - 22,2%).

Чоловіки становлять 71,3% усіх ІТ-ФОПів, тоді як жінки - 28,7%. Тобто приблизно кожен третій ФОП в ІТ - жінка.

Водночас після тривалого періоду зростання з 2019 (24,9%) по 2025 (31%) роки частка жінок знову знизилася і зараз становить 29%.

Серед новостворених ФОПів у період з 24 лютого 2025 року по 24 лютого 2026 року кількість жінок (6672) також менша, ніж чоловіків (7862).

Найбільше жінок у напрямах "Обробка даних", де майже паритет із чоловіками, а також у "Консультуванні" і "Вебпорталах", де частка жінок помітно вища за середню по ринку.

Щодо регіонів, то найвища частка жінок - у Львівській (33,9%), Київській (32,5%), Івано-Франківській (30,3%) областях і Києві (29,3%). Найменше жінок - у Луганській, Херсонській, Донецькій областях та АРК.

ІТ-ФОПи вважаються "довгожителями" з-поміж інших галузей, додає DOU.ua. Фізичні особи-підприємці в IT залишаються в активному статусі в середньому чотири роки. Найстаріший ФОП, який закрився 2025 року, проіснував на ринку 34 роки.