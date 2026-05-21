Установки зберігання енергії офіційно віднесли до критичної інфраструктури
14:55 21.05.2026 |
Кабінет міністрів включив установки зберігання енергії до переліку секторів критичної інфраструктури, що дозволить забезпечити їхній захист.
Як передає Укрінформ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграмі.
"За пропозицією Міненерго уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відновити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що вже зараз в Україні встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт. Такі установки допомагають енергосистемі працювати стабільніше, швидше реагувати на навантаження та зменшувати ризик аварійних відключень
"Тому наша мета - максимально захистити такі об'єкти. Ухвалена постанова уряду дозволить забезпечити їхній активний захист в межах національної системи захисту критичної інфраструктури", - наголосив міністр.
