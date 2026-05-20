В Енергоатомі провели державний аудит, матеріали передали в НАБУ
19:30 20.05.2026 |
Державний фінансовий аудит та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" завершено. Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва, повідомила пресслужба відомства.
Як сказала Басалаєва в інтерв'ю інтернет-виданню Oboz.ua, "аудиторський звіт та акт ревізії долучені до матеріалів кримінального провадження", яке здійснює Національне антикорупційне бюро.
Відповідно до ст. 222 Кримінально-процесуального кодексу, відомості досудового розслідування не розголошуються. Тому наразі, зазначила керівниця Держаудитслужби, деталі заходу державного фінансового контролю не коментуються.
Водночас аудит енергетичного сектору триває, додала Басалаєва. Зокрема, у червні закінчиться перевірка ПАТ "Центренерго", на черзі - Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Укргазвидобування.
Тарифи «Укртрансгазу» зростуть на 12,5–47,8% — рішення НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.
