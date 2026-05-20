В Енергоатомі провели державний аудит, матеріали передали в НАБУ

Державний фінансовий аудит та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" завершено. Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва, повідомила пресслужба відомства.

Як сказала Басалаєва в інтерв'ю інтернет-виданню Oboz.ua, "аудиторський звіт та акт ревізії долучені до матеріалів кримінального провадження", яке здійснює Національне антикорупційне бюро.

Відповідно до ст. 222 Кримінально-процесуального кодексу, відомості досудового розслідування не розголошуються. Тому наразі, зазначила керівниця Держаудитслужби, деталі заходу державного фінансового контролю не коментуються.

Водночас аудит енергетичного сектору триває, додала Басалаєва. Зокрема, у червні закінчиться перевірка ПАТ "Центренерго", на черзі - Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Укргазвидобування.