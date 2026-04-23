Ліцензію на зали гральних автоматів Favbet анульовано рішенням ПлейСіті

Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» на організацію роботи залів гральних автоматів через порушення законодавства.

«ПлейСіті» анулювало ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів для ТОВ «Фавбет Гейм Слотс». Рішення ухвалили через порушення вимог законодавства. Відповідно, компанія втрачає право вести діяльність на території України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, до організатора застосували штраф у розмірі понад 933 млн грн. Підставою для ухвалення рішення стали виявлені на плановій перевірці 108 гральних автоматів без підтвердженого інспектування відповідно до вимог законодавства.