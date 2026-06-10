Погашення єврооблігацій Нафтогазу на €1,2 млрд перенесли на 2032–2033 роки

Група "Нафтогаз" у вівторок, 9 червня, досягла принципових домовленостей зі спеціальним комітетом держателів двох серій єврооблігацій щодо реструктуризації зобов'язань загальним обсягом близько 1,2 млрд євро. Про це повідомляється на сайті компанії.

Строк погашення єврової серії облігацій продовжать до січня 2032 року, а доларової серії - до січня 2033 року.

Домовленості стосуються двох випусків єврооблігацій, які НАК "Нафтогаз України" випустив за допомогою спеціальної компанії Kondor Finance plc, а саме:

облігацій участі в кредиті на поточну основну суму 695 млн євро, первинний строк погашення яких припадав на 2024 рік і був раніше продовжений до 19 липня 2026 року;

облігацій участі в кредиті на поточну основну суму 584 млн доларів США, первинний строк погашення яких припадав на 2026 рік і був раніше продовжений до 8 листопада 2028 року.