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"Нова пошта" планує купити БТА Банк для створення банку фінінклюзії - ЗМІ
12:36 10.06.2026 |
Група компаній Nova, якій належить оператор "Нова пошта", готується до купівлі БТА Банку (Київ) для створення на його базі банку фінансової інклюзії (БФІ), повідомило видання "Економічна правда" з посиланням на співрозмовників на фінансовому ринку та в Національному банку України (НБУ).
Зазначається, що переговори перебувають в активній стадії та можуть завершитися до кінця літа. Логістична компанія підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі БФІ. Завершити цей процес планується у серпні 2026 року.
Водночас НБУ у відповіді на запит видання повідомив, що Nova формально ще не подавала документи на купівлю БТА Банку.
"Можемо підтвердити, що компанія "Нова пошта" має інтерес до здійснення банківської діяльності, зокрема у статусі банку фінансової інклюзії. Національний банк, як регулятор, проводить зараз перемовини з представниками різних компаній, які зацікавлені у набутті статусу БФІ, у тому числі з представниками даної компанії", - йдеться у відповіді Нацбанку.
У "Новій пошті" відмовилися коментувати можливу купівлю банку та створення БФІ, порадивши дочекатися кінця літа, коли "може бути більше інформації" щодо цих питань.
Голова правління БТА Банку Євген Безвушко у відповіді на запит видання заявив, що банк не коментує інформацію щодо можливого укладення угод між третіми сторонами, а також конфіденційну інформацію чи інформацію з обмеженим доступом.
Після купівлі БТА Банку "Нова пошта" планує здати його повноцінну банківську ліцензію та отримати обмежену ліцензію БФІ - нового виду банків, передбаченого ухваленими змінами до законодавства, які мають повноцінно запрацювати наприкінці червня 2026 року. Для таких установ встановлено обмеження щодо кредитування великого бізнесу, операцій із цінними паперами та максимального розміру кредитів для клієнтів.
Банківська ліцензія може дати клієнтам "Нової пошти" можливість відкривати депозити, а самій групі - напряму вкладати ліквідність в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ, а також економити на банківському обслуговуванні.
Наразі міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи Nova замінює депозити продажем клієнтам власних облігацій, однак такий інструмент дорожчий для компанії та менш захищений для вкладників, оскільки на кошти в облігаціях не поширюється система гарантування вкладів.
За даними Нацбанку, на початок 2026 року БТА Банк на 100% належав громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. Станом на 1 травня 2026 року банк посідав останнє, 58-ме, місце серед платоспроможних банків України за розміром активів - 296,04 млн грн.
Його капітал становив 204,3 млн грн, вкладення в ОВДП - 170,2 млн грн. За перші чотири місяці 2026 року банк отримав 7,1 млн грн збитку.
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