Кабмін здешевив державний пакет акцій «Сумихімпрому» для приватизації

Кабінет міністрів затвердив нові умови продажу пакета акцій у розмірі 99,9% статутного капіталу АТ "Сумихімпром" зі стартовою ціною 1,005 млрд грн.

Відповідне розпорядження від 8 липня 2026 року №676-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Документом затверджено умови продажу пакета акцій АТ "Сумихімпром" у кількості 1 738 665 246 штук простих іменних акцій, що становить 99,9952% у статутному капіталі зазначеного товариства, на електронному аукціоні.

Стартова ціна об'єкту встановлена у 1 005 020 469 гривень.

Попереднє розпорядження від 10 жовтня 2025 року №1129 "Питання продажу пакета акцій акціонерного товариства "Сумихімпром" визнано таким, що втратило чинність. Ним стартова ціна пакета акцій була встановлена в 1,088 млрд грн.