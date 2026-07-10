Фінансові новини
- |
- 10.07.26
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін здешевив державний пакет акцій «Сумихімпрому» для приватизації
17:21 10.07.2026 |
Кабінет міністрів затвердив нові умови продажу пакета акцій у розмірі 99,9% статутного капіталу АТ "Сумихімпром" зі стартовою ціною 1,005 млрд грн.
Відповідне розпорядження від 8 липня 2026 року №676-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
Документом затверджено умови продажу пакета акцій АТ "Сумихімпром" у кількості 1 738 665 246 штук простих іменних акцій, що становить 99,9952% у статутному капіталі зазначеного товариства, на електронному аукціоні.
Стартова ціна об'єкту встановлена у 1 005 020 469 гривень.
Попереднє розпорядження від 10 жовтня 2025 року №1129 "Питання продажу пакета акцій акціонерного товариства "Сумихімпром" визнано таким, що втратило чинність. Ним стартова ціна пакета акцій була встановлена в 1,088 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний суд відхилив вимогу Порошенка щодо скасування санкцій
|Україна та Польща співпрацюватимуть у виробництві ракет Patriot
|Виконання «плану Качки-Кос» становить 15% — Європарламент закликав Україну пришвидшити реформи
|США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Кабмін здешевив державний пакет акцій «Сумихімпрому» для приватизації
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
|5G у Києві: названо ймовірну дату запуску мережі
|ПУМБ, «Укрсиббанк» і «Таскомбанк» оштрафовані НБУ за порушення у сфері фінмоніторингу
|Уряд передав «Укрнафті» управління арештованою часткою «Укрнафтобуріння»
|Samsung Electronics у II кв. збільшила операційний прибуток у 19 разів, встановивши новий рекорд
|"Кернел" уперше залучив понад 1 млн тонн зерна сторонніх агровиробників на свої елеватори
Елеваторна мережа агрохолдингу "Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, з липня 2025р по червень 2026р) вперше прийняла понад 1 млн тонн зерна від сторонніх агровиробників після впровадження нової бізнес-моделі, за якої компанія відкрила свої елеватори для комерційного зберігання та логістичних послуг, повідомила пресслужба холдингу.
Бізнес
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів
|Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
|OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
|Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень