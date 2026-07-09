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Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео

11:09 09.07.2026 |

Новини IT

Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відеоGoogle оголосила про запуск нової функції Video Remix для сервісу Google Photos. Вона дає змогу редагувати та стилізувати вже збережені відео за допомогою штучного інтелекту Gemini Omni, який виконує зміни на основі текстових підказок користувача. Спочатку новинка стане доступною для передплатників тарифів Google AI Plus, Pro та Ultra у США й окремих інших країнах.


Що відомо

Функція розташована у вкладці Create в Google Photos. Користувачі можуть скористатися готовими шаблонами або описати бажаний результат власними словами. Наприклад, ШІ здатен накласти акварельний стиль, змінити освітлення сцени, додавши ефект ранкового сонця, або повністю замінити фон. За словами Google, обробка запиту займає лише кілька секунд.

В основі Video Remix лежить модель Gemini Omni, яку компанія представила у травні. Вона стала першим етапом розвитку нового сімейства моделей, орієнтованого на створення та редагування відео. Gemini Omni підтримує різні типи вхідних даних, краще розуміє фізику руху, гравітацію та взаємодію об'єктів, що робить згенеровані сцени більш реалістичними. Також модель дозволяє вставляти у відео цифровий аватар користувача, позначений водяним знаком SynthID, який вказує на використання генеративного ШІ.

У Google зазначають, що Video Remix покликаний спростити монтаж відео для звичайних користувачів, яким не потрібно освоювати професійні редактори на кшталт Adobe Premiere Pro. Компанія позиціонує нову функцію як швидкий спосіб творчо переосмислити домашні ролики без спеціальних навичок відеомонтажу. Розгортання Video Remix для передплатників підтримуваних тарифів розпочалося 8 липня.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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