Фінансові новини
- |
- 09.07.26
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео
11:09 09.07.2026 |
Google оголосила про запуск нової функції Video Remix для сервісу Google Photos. Вона дає змогу редагувати та стилізувати вже збережені відео за допомогою штучного інтелекту Gemini Omni, який виконує зміни на основі текстових підказок користувача. Спочатку новинка стане доступною для передплатників тарифів Google AI Plus, Pro та Ultra у США й окремих інших країнах.
Що відомо
Функція розташована у вкладці Create в Google Photos. Користувачі можуть скористатися готовими шаблонами або описати бажаний результат власними словами. Наприклад, ШІ здатен накласти акварельний стиль, змінити освітлення сцени, додавши ефект ранкового сонця, або повністю замінити фон. За словами Google, обробка запиту займає лише кілька секунд.
В основі Video Remix лежить модель Gemini Omni, яку компанія представила у травні. Вона стала першим етапом розвитку нового сімейства моделей, орієнтованого на створення та редагування відео. Gemini Omni підтримує різні типи вхідних даних, краще розуміє фізику руху, гравітацію та взаємодію об'єктів, що робить згенеровані сцени більш реалістичними. Також модель дозволяє вставляти у відео цифровий аватар користувача, позначений водяним знаком SynthID, який вказує на використання генеративного ШІ.
У Google зазначають, що Video Remix покликаний спростити монтаж відео для звичайних користувачів, яким не потрібно освоювати професійні редактори на кшталт Adobe Premiere Pro. Компанія позиціонує нову функцію як швидкий спосіб творчо переосмислити домашні ролики без спеціальних навичок відеомонтажу. Розгортання Video Remix для передплатників підтримуваних тарифів розпочалося 8 липня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Виконання «плану Качки-Кос» становить 15% — Європарламент закликав Україну пришвидшити реформи
ТОП-НОВИНИ
|США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп
|Назва підрозділу на честь УПА викликала критику в Європарламенті
|НАТО підтвердило багатомільярдну підтримку України: €140 млрд на два роки
|Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
Бізнес
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів
|Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
|OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
|Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень
|Samsung повертається до 1,4-нм техпроцесу, але запуск серійного виробництва відклали до 2029-го
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS