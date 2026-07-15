Керівник «Укроборонпрому» Сметанін залишає свою посаду

Герман Сметанін йде з посади генерального директора "Української оборонної промисловості".

Про це Герман Сметанін повідомив у Телеграм.

"Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", - говориться у повідомленні.

За його словами, головний здобуток - "це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи".

"Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", - зазначив він.

Сметанін зазначає, що разом з колегами "не раз доводилося в максимально стислі строки шукати рішення, а інколи - буквально за ніч щось склепати, виточити чи зварити".

Ідеться про Українську раду зброярів, Лігу оборонних підприємств України, Технологічні Сили України, Brave1 та інших зброярів.

Сметанін обіймав посаду генерального диерктора АТ "Українська оборонна промисловість" зчервня 2023 року до вересня 2024 року.

Потім він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У серпні 2025 року за результатами конкурсу Сметанін повернувся на посаду гендиректора "Укроборонпрому".

Зазначимо, що Сметанін йде з посади очільника оборонного концерну після того, як у Вишневому внаслідок російського удару вибухнув склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".