Фінансові новини
- |
- 15.07.26
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтогаз провів реструктуризацію єврооблігацій на суму близько €1,2 млрд
10:56 15.07.2026 |
Група Нафтогаз реструктуризувала єврооблігацій на загальну суму майже 1,2 млрд євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Група Нафтогаз реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії", - йдеться у повідомленні.
Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, випущених Нафтогазом через Kondor Finance plc.
"Домовленості було досягнуто у два етапи: спочатку - зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а згодом - у межах процедури отримання згоди (consent solicitation), що охопила всіх власників облігацій без винятку. У результаті строк погашення облігацій в євро продовжено до 2032 року, а доларових облігацій - до 2033 року", - поінформували в компанії.
Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, "реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону".
"Реструктуризація є одним із ключових кроків у забезпеченні фінансової стабільності Групи Нафтогаз на тлі повномасштабної війни та системних атак на енергетичну інфраструктуру України. Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання перед державою і споживачами та готується до проходження чергового опалювального сезону", - заявили в компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський
|Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко
|Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту
|ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Нафтогаз провів реструктуризацію єврооблігацій на суму близько €1,2 млрд
|Керівник «Укроборонпрому» Сметанін залишає свою посаду
|Після атак РФ термінал Kernel у Чорноморську призупинив експортні операції
|Через заборгованість у 18 млрд грн нафтопереробний завод Коломойського визнали банкрутом
|Кабмін здешевив державний пакет акцій «Сумихімпрому» для приватизації
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
Бізнес
|Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет