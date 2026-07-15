Нафтогаз провів реструктуризацію єврооблігацій на суму близько €1,2 млрд

Група Нафтогаз реструктуризувала єврооблігацій на загальну суму майже 1,2 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Група Нафтогаз реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії", - йдеться у повідомленні.

Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, випущених Нафтогазом через Kondor Finance plc.

"Домовленості було досягнуто у два етапи: спочатку - зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а згодом - у межах процедури отримання згоди (consent solicitation), що охопила всіх власників облігацій без винятку. У результаті строк погашення облігацій в євро продовжено до 2032 року, а доларових облігацій - до 2033 року", - поінформували в компанії.

Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, "реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону".

"Реструктуризація є одним із ключових кроків у забезпеченні фінансової стабільності Групи Нафтогаз на тлі повномасштабної війни та системних атак на енергетичну інфраструктуру України. Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання перед державою і споживачами та готується до проходження чергового опалювального сезону", - заявили в компанії.