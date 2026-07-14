ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України

На Міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно відкрили Кластер 6 у переговорах про вступ України до ЄС, під назвою «Зовнішні відносини».

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Цей кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку.

Перший кластер переговорів про вступ України до ЄС усі 27 країн-членів ЄС погодили ще 15 червня. Наступні кластери необов'язково відкривають послідовно - це залежить від того, наскільки країна-кандидат упроваджує відповідні реформи.

Вступ України до ЄС

Усі 27 держав-членів ЄС дали зелене світло для початку переговорів з Україною про вступ до блоку, а втім, їх блокувала Угорщина. Колишній премʼєр Віктор Орбан послідовно блокував будь-які кроки вперед, проте після 16 років при владі зазнав поразки на парламентських виборах.

Новий уряд Петера Мадяра дав сигнал про більш виважений підхід, хоча й не підтримав членства України відкрито. Мадяр висуває конкретну умову для початку переговорів із Києвом - надання більших прав угорській меншині в Україні.