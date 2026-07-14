Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України

На Міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно відкрили Кластер 6 у переговорах про вступ України до ЄС, під назвою «Зовнішні відносини».

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Цей кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку.

Перший кластер переговорів про вступ України до ЄС усі 27 країн-членів ЄС погодили ще 15 червня. Наступні кластери необов'язково відкривають послідовно - це залежить від того, наскільки країна-кандидат упроваджує відповідні реформи.


Вступ України до ЄС

Усі 27 держав-членів ЄС дали зелене світло для початку переговорів з Україною про вступ до блоку, а втім, їх блокувала Угорщина. Колишній премʼєр Віктор Орбан послідовно блокував будь-які кроки вперед, проте після 16 років при владі зазнав поразки на парламентських виборах. 

Новий уряд Петера Мадяра дав сигнал про більш виважений підхід, хоча й не підтримав членства України відкрито. Мадяр висуває конкретну умову для початку переговорів із Києвом - надання більших прав угорській меншині в Україні.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,6746
  0,1796
 0,40
EUR
 1
 51,0541
  0,1941
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5139  0,24 0,53 44,9843  0,26 0,57
EUR 50,8214  0,21 0,41 51,4575  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8600  0,06 0,13 44,8900  0,06 0,13
EUR 51,1404  0,02 0,03 51,1611  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес