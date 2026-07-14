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Після атак РФ термінал Kernel у Чорноморську призупинив експортні операції
09:33 14.07.2026 |
Портові активи Кернел зазнали важких ударів у ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня під час масованих атак на порт Чорноморська. Російські обстріли призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення операційної діяльності терміналів, повідомила LIGA.net пресслужба компанії.
Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення. Зруйновані та пошкоджені силоси для зерна і ємності для соняшникової олії, що призвело до блокування, а також просипання та втрати якості близько 45 000 тонн пшениці та 9 000 соняшникові олії."Завдяки безпековим підходам компанії постраждалих серед співробітників немає", - йдеться у повідомленні.
Зараз триває повна технічна оцінка збитків, обсягу втраченого збіжжя та необхідних капітальних витрат.
Терміни відновлення роботи портових потужностей, зазначили у Кернел, залежатимуть від завершення робіт із ліквідації наслідків та висновків інженерного аудиту.
Кернел наголошує, що цілеспрямовані удари по портовій інфраструктурі є прямою загрозою не лише для глобальної продовольчої безпеки, а й для безпеки міжнародного судноплавства. Зокрема, під ударом опиняються судна під прапором Китаю та інших країн, які на момент атак перебувають у порту під завантаженням.
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