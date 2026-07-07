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АНАЛІТИКА

Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет

16:59 06.07.2026 |

Новини IT

Компанія Motorola оголосила про запуск сервісу Global Connect, який дозволяє користувачам отримувати доступ до мобільного інтернету під час закордонних подорожей без необхідності шукати місцевого оператора або встановлювати нову eSIM в кожній країні. Сервіс вже почав роботу в ряді країн Латинської Америки і в майбутньому з'явиться на європейських ринках.

Головна особливість Global Connect полягає в використанні однієї eSIM для десятків держав. Після перетину кордону користувачеві не потрібно заново налаштовувати підключення або купувати окрему цифрову SIM-карту. Смартфон автоматично підключається до доступних мереж місцевих операторів.


Що відомо

Сервіс створений спільно з компанією Gigs, яка спеціалізується на вбудованих рішеннях мобільного зв'язку і співпрацює з сотнями операторів по всьому світу. Motorola називає Global Connect першим подібним сервісом, вбудованим в екосистему великого виробника Android-смартфонів.

Для залучення користувачів компанія пропонує 1 ГБ мобільного інтернету безкоштовно. Цей пакет можна використовувати більш ніж у 160 країнах і регіонах світу. За даними Motorola, такого обсягу вистачить приблизно на годину перегляду відео або більш ніж на 10 годин веб-серфінгу.

Після використання безкоштовного пакета користувачі зможуть придбати додаткові тарифи:


  • 1 ГБ на 30 днів - $3
  • 3 ГБ - $5
  • 5 ГБ - $6
  • 10 ГБ - $10
  • 20 ГБ - $14


    • На даний момент Global Connect підтримує тільки мобільний інтернет. Голосові дзвінки та SMS через сервіс недоступні. В Motorola пояснюють це тим, що більшість мандрівників сьогодні використовують месенджери та інтернет-сервіси для спілкування.

    Додаток вже доступний для користувачів із Бразилії, Мексики, Аргентини, Перу та Чилі. До кінця 2026 року компанія планує розширити географію сервісу і запустити його в ряді європейських країн, включаючи Німеччину і Великобританію. Підтримка доступна для смартфонів Motorola, оснащених eSIM, включаючи деякі бюджетні моделі.
    За матеріалами: gagadget.com
     

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