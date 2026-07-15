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АНАЛІТИКА

Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський

Україна першою отримає нові французько-італійські системи SAMP/T NG для протидії балістичним ракетам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Передачу техніку узгодили під час перемовин із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Окрім цього, Сили оборони отримають ще два комплекси ППО попереднього покоління SAMP/T.

"Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році", - написав Зеленський.

Франція та Італія до жовтня цього року прискорять поставки зенітних ракет Aster 30, які використовують в системах ППО SAMP/T.

Також Президент підтвердив, що Україна отримає ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP, бомб AASM і "спільно з Італією також ракет Aster 30". Водночас Франція співпрацюватиме в рамках європейської антибалістичної програми FREYJA.

Окрім цього, Зеленський нагадав, що країни домовилися про закупівлю перших 16 винищувачів Rafale та озброєння до них.

"Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ", - повідомив Президент.

Перші успішні кваліфікаційні випробування французької версії системи протиповітряної оборони SAMP/T NG провели у грудні 2025 року. Система оснащена радаром Thales Ground Fire для спостереження та протиповітряної оборони, який має частоту оновлення 1 секунда та заявлену дальність спостереження до 400 кілометрів із панорамним покриттям на 360° та кутом піднесення на 90°.

SAMP/T NG оснащений цифровою технологією активної фазованої антенної решітки (AESA), завдяки чому може виявляти та класифікувати цілі у різних природних середовищах та попри радіоглушіння.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

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