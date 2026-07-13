Через заборгованість у 18 млрд грн нафтопереробний завод Коломойського визнали банкрутом

Господарський суд Львівської області визнав ПАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина" банкрутом через борг у понад 18 млрд грн і відкрив ліквідаційну процедуру. Контроль над підприємством переходить до комітету кредиторів, до якого входять державні компанії Укрнафта та Укртатнафта. Основною причиною банкрутства є критичний фінансовий стан підприємства, яке зазнало значних збитків у 2024 та 2025 роках.

Господарський суд Львівської області 25 червня визнав ПАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина" (Дрогобицький нафтопереробний завод) банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства, повідомляється в судовому реєстрі.

Таким чином, контроль над підприємством фактично переходить до комітету кредиторів, до складу якого увійшли дві підконтрольні державі компанії - Укрнафта і Укртатнафта. Саме Укрнафта, якій НПК Галичина заборгував майже 14 млрд грн, була ініціатором банкрутства НПК Галичина.

Загальний розмір визнаних судом кредиторських вимог перевищив 18 млрд грн, тоді як ринкова вартість усіх активів НПК Галичина на кінець 2024 року становила 2,73 млрд грн. Нестача активів для покриття боргу становить понад 15,2 млрд грн.

Суд дійшов висновку, що фінансово-майновий стан комплексу охарактеризовано як критичний, оскільки за останні роки його діяльність була глибоко збитковою. За результатами 2024 року збитки підприємства становили майже 7 млрд грн, а за 2025 рік - понад 3,46 млрд грн.Розпорядник майна та Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса провели детальний аналіз фінансової діяльності комплексу, встановивши, що економічні показники - ліквідності, платоспроможності, прибутковості - стабільно погіршувалися з жовтня 2020 року. Фінансовий стан підприємства має економічні ознаки надкритичної неплатоспроможності, що пов'язано з високою залежністю від зовнішніх джерел фінансування, нестачею власного капіталу та неефективним використанням ресурсів.

Експертиза також виявила ознаки можливого доведення підприємства до банкрутства.

"Розглянувши матеріали справи, клопотання про визнання ПАТ "Нафтопереробний комплекс-Галичина" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, заслухавши пояснення учасників у справі, на підставі рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів ПАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина", у зв`язку з відсутністю обставин, які дають достатні підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання ПАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина" банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру", - йдеться в судовій постанові.

Арешт на цілісний майновий комплекс НПК Галичина скасовано.



