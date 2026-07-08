ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку

Google почав використовувати завантажені у пошук фото, аудіо й відео для навчання своїх ШІ-моделей, і опція увімкнена в усіх за замовчуванням. Про те, як це вимкнути, розповіли у Engadget.

На яких даних Google тренує свій ШІ





Йдеться не про якийсь окремий продукт, а про усі сервіси, повʼязані з пошуком: якщо ви кинули фото у Google Lens, щоб знайти схоже, надиктували запит голосом або перекинули картинку у Google Translate, ці файли тепер живлять моделі штучного інтелекту.

Персональні Google Photos поки лишаються осторонь, бо це окремий продукт з іншою політикою.

Але усе, що ви колись «підсунули» пошуку, стає тренувальним матеріалом.

Причина зрозуміла: ШІ-моделям постійно бракує свіжих даних, а власна екосистема це найдешевше джерело.

Як заборонити Google тренувати ШІ на ваших даних





Нова функція увімкнена автоматично. Ніхто не питав дозволу, тож відмовлятись доведеться вручну.

Схема така: заходите на сторінку історії пошукових сервісів Google і знімаєте прапорець «Зберегти медіа». Далі перевіряєте сторінку персоналізації пошуку, щоб там теж нічого не зберігалось.

Якщо не хочете бачити ще й AI Overviews у видачі, поставте -AI перед запитом.

Довіри компанії ці зміни не додають. Google десятиліттями будував бізнес на персональних даних, і поява генеративного ШІ просто розширила спосіб їх монетизації.

Раніше дані йшли переважно на рекламу, тепер ще й у моделі. Історія з Google Maps, який до цього втратив дані частини користувачів, теж не робить компанії кращого іміджу в питаннях поводження з файлами користувачів.

Що робити українцям, аби Google не використовував дані для ШІ





Прямої регуляції на кшталт європейського GDPR у нас немає, тож обмежень для Google на українському ринку ця зміна не створює.

Але українські підприємці та менеджери активно користуються Google Lens для аналізу конкурентів, Translate для документів і голосовим пошуком у робочих задачах, і усе це тепер за замовчуванням годує чужі моделі.

Два прапорці в налаштуваннях знімаються за хвилину, а якщо приватність принципова, є сенс подивитись і в бік альтернативних браузерів, які не інтегровані в екосистему Google так глибоко, як Chrome.