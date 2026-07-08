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АНАЛІТИКА

ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку

15:44 07.07.2026 |

Новини IT

Google почав використовувати завантажені у пошук фото, аудіо й відео для навчання своїх ШІ-моделей, і опція увімкнена в усіх за замовчуванням. Про те, як це вимкнути, розповіли у Engadget.



На яких даних Google тренує свій ШІ


  • Йдеться не про якийсь окремий продукт, а про усі сервіси, повʼязані з пошуком: якщо ви кинули фото у Google Lens, щоб знайти схоже, надиктували запит голосом або перекинули картинку у Google Translate, ці файли тепер живлять моделі штучного інтелекту.
  • Персональні Google Photos поки лишаються осторонь, бо це окремий продукт з іншою політикою. 
  • Але усе, що ви колись «підсунули» пошуку, стає тренувальним матеріалом.
  • Причина зрозуміла: ШІ-моделям постійно бракує свіжих даних, а власна екосистема це найдешевше джерело.

    • Як заборонити Google тренувати ШІ на ваших даних 


    Нова функція увімкнена автоматично. Ніхто не питав дозволу, тож відмовлятись доведеться вручну. 

    Схема така: заходите на сторінку історії пошукових сервісів Google і знімаєте прапорець «Зберегти медіа». Далі перевіряєте сторінку персоналізації пошуку, щоб там теж нічого не зберігалось. 

    Якщо не хочете бачити ще й AI Overviews у видачі, поставте -AI перед запитом.

    Довіри компанії ці зміни не додають. Google десятиліттями будував бізнес на персональних даних, і поява генеративного ШІ просто розширила спосіб їх монетизації. 

    Раніше дані йшли переважно на рекламу, тепер ще й у моделі. Історія з Google Maps, який до цього втратив дані частини користувачів, теж не робить компанії кращого іміджу в питаннях поводження з файлами користувачів.


    Що робити українцям, аби Google не використовував дані для ШІ 


  • Прямої регуляції на кшталт європейського GDPR у нас немає, тож обмежень для Google на українському ринку ця зміна не створює. 
  • Але українські підприємці та менеджери активно користуються Google Lens для аналізу конкурентів, Translate для документів і голосовим пошуком у робочих задачах, і усе це тепер за замовчуванням годує чужі моделі. 
  • Два прапорці в налаштуваннях знімаються за хвилину, а якщо приватність принципова, є сенс подивитись і в бік альтернативних браузерів, які не інтегровані в екосистему Google так глибоко, як Chrome.
    • За матеріалами: speka.ua
    Ключові теги: Google
     

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