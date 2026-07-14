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Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту
14:54 14.07.2026 |
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що також містить положення про декриміналізацію дорослого контенту.
Про це стало відомо із засідання Верховної Ради.
Законопроєкт підтримав 231 народний депутат. Проти проголосувало 8 дерутатів, троє утрималися.
Підтримана редакція законопроєкту залишає або посилює відповідальність за збут і розповсюдження порнографічних матеріалів малолітнім та неповнолітнім особам, а також за примушення будь-якої особи до участі в створенні порнографії.
Водночас створення порнографічних матеріалів з повнолітніми учасниками, а також їхнє розповсюдження для повнолітніх глядачів перестане вважатися злочином.
Одна з цілей законопроєкту - запобігання корупції, адже правоохоронні органи часто "кришують" порнобізнес, не звертаючи увагу на його діяльність за регулярні хабарі.
Тепер до законопроєкту внесуть правки, після чого відбудеться голосування за його ухвалення в другому читанні.
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