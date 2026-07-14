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АНАЛІТИКА

Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту

14:54 14.07.2026 |

Право

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що також містить положення про декриміналізацію дорослого контенту.

Про це стало відомо із засідання Верховної Ради.

Законопроєкт підтримав 231 народний депутат. Проти проголосувало 8 дерутатів, троє утрималися.

Підтримана редакція законопроєкту залишає або посилює відповідальність за збут і розповсюдження порнографічних матеріалів малолітнім та неповнолітнім особам, а також за примушення будь-якої особи до участі в створенні порнографії.

Водночас створення порнографічних матеріалів з повнолітніми учасниками, а також їхнє розповсюдження для повнолітніх глядачів перестане вважатися злочином.

Одна з цілей законопроєкту - запобігання корупції, адже правоохоронні органи часто "кришують" порнобізнес, не звертаючи увагу на його діяльність за регулярні хабарі.

Тепер до законопроєкту внесуть правки, після чого відбудеться голосування за його ухвалення в другому читанні.

За матеріалами: hromadske.ua
 

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