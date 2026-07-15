Через нові правила США Укрпошта модернізувала сервіси для українських експортерів

АТ «Укрпошта» адаптувало сервіси під нові правила митного оформлення міжнародних відправлень у США, які почнуть діяти з 24 липня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«Українським підприємцям, які продають товари до США, не доведеться самостійно розбиратися з новими митними правилами. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси, тому оформлення міжнародних відправлень залишиться таким самим простим», - йдеться в повідомленні.

Оператор нагадав, що з 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару, для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару ТНЗЕД (УКТЗЕД), а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з $800 до $2 500.

Орієнтовно з 21 липня оновлений функціонал особистого кабінету, митного калькулятора та партнерських API стане доступним в ІТ-системах Укрпошти, щоб клієнтам не довелося вручну розраховувати нові митні ставки.

Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок буде оновлено пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення - подарунки.

Усі відправлення, оформлені до набрання чинності нових правил, будуть доставлені без змін.

У перехідний період Укрпошта забезпечить супровід митного оформлення, врегулювання всіх процедурних питань і виступить фінансовим гарантом перед митною службою США.