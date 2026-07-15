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Через нові правила США Укрпошта модернізувала сервіси для українських експортерів
16:30 15.07.2026 |
АТ «Укрпошта» адаптувало сервіси під нові правила митного оформлення міжнародних відправлень у США, які почнуть діяти з 24 липня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.
«Українським підприємцям, які продають товари до США, не доведеться самостійно розбиратися з новими митними правилами. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси, тому оформлення міжнародних відправлень залишиться таким самим простим», - йдеться в повідомленні.
Оператор нагадав, що з 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару, для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару ТНЗЕД (УКТЗЕД), а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з $800 до $2 500.
Орієнтовно з 21 липня оновлений функціонал особистого кабінету, митного калькулятора та партнерських API стане доступним в ІТ-системах Укрпошти, щоб клієнтам не довелося вручну розраховувати нові митні ставки.
Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок буде оновлено пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення - подарунки.
Усі відправлення, оформлені до набрання чинності нових правил, будуть доставлені без змін.
У перехідний період Укрпошта забезпечить супровід митного оформлення, врегулювання всіх процедурних питань і виступить фінансовим гарантом перед митною службою США.
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