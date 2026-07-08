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Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
12:20 08.07.2026 |
Компанія Meta анонсувала модель штучного інтелекту Muse Image для генерації та редагування зображень. Це перша розробка підрозділу Meta Superintelligence Labs у цьому напрямі. Наразі вона доступна користувачам у США через застосунок Meta AI, а також інтегрована в Instagram і WhatsApp. Однією з її функцій є можливість використовувати акаунти Instagram як частину запиту для створення зображень.
Що відомо
За інформацією Meta, Muse Image обробляє складні текстові запити, поєднує кілька фотографій в одному зображенні та дозволяє поступово вносити зміни до створеного зображення. Модель також може генерувати QR-коди й текст усередині зображень. У редакторі Meta AI користувачі можуть додатково робити позначки або малювати безпосередньо на фотографії, щоб вказати, які саме ділянки потрібно змінити.
Модель інтегрована з іншими сервісами компанії. Наприклад, під час редагування фотографії кімнати Meta AI може використовувати інформацію про меблі з Facebook Marketplace. Також користувачі можуть додати до запиту акаунт іншої людини в Instagram, щоб система використала її зовнішність під час генерації зображення. У Meta зазначають, що для цього застосовуються чинні налаштування конфіденційності Instagram щодо використання фотографій.
Приклади редагування фото за допомогою Muse Image. Ілюстрація: Meta
Крім застосунку Meta AI, Muse Image використовується більш ніж у 30 ефектах для Stories в Instagram і доступна в чатах Meta AI у WhatsApp. Базове використання моделі є безкоштовним із певними лімітами, які можуть відрізнятися залежно від сервісу та регіону. Коли безкоштовний ліміт буде вичерпано, користувачам запропонують оформити підписку Meta One. Поки що сервіс доступний лише у США, а згодом компанія планує розширити його на інші країни та сервіси.
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