Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями

Компанія Meta анонсувала модель штучного інтелекту Muse Image для генерації та редагування зображень. Це перша розробка підрозділу Meta Superintelligence Labs у цьому напрямі. Наразі вона доступна користувачам у США через застосунок Meta AI, а також інтегрована в Instagram і WhatsApp. Однією з її функцій є можливість використовувати акаунти Instagram як частину запиту для створення зображень.

Що відомо

За інформацією Meta, Muse Image обробляє складні текстові запити, поєднує кілька фотографій в одному зображенні та дозволяє поступово вносити зміни до створеного зображення. Модель також може генерувати QR-коди й текст усередині зображень. У редакторі Meta AI користувачі можуть додатково робити позначки або малювати безпосередньо на фотографії, щоб вказати, які саме ділянки потрібно змінити.

Модель інтегрована з іншими сервісами компанії. Наприклад, під час редагування фотографії кімнати Meta AI може використовувати інформацію про меблі з Facebook Marketplace. Також користувачі можуть додати до запиту акаунт іншої людини в Instagram, щоб система використала її зовнішність під час генерації зображення. У Meta зазначають, що для цього застосовуються чинні налаштування конфіденційності Instagram щодо використання фотографій.







Приклади редагування фото за допомогою Muse Image. Ілюстрація: Meta





Крім застосунку Meta AI, Muse Image використовується більш ніж у 30 ефектах для Stories в Instagram і доступна в чатах Meta AI у WhatsApp. Базове використання моделі є безкоштовним із певними лімітами, які можуть відрізнятися залежно від сервісу та регіону. Коли безкоштовний ліміт буде вичерпано, користувачам запропонують оформити підписку Meta One. Поки що сервіс доступний лише у США, а згодом компанія планує розширити його на інші країни та сервіси.