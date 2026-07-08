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АНАЛІТИКА

Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с

16:14 08.07.2026 |

Новини IT

Samsung оголосила про початок серійного виробництва SSD PM1763 PCIe 6.0, призначеного для серверів наступного покоління.

PM1763 - це твердотілий накопичувач для корпоративного сегмента на базі PCIe 6.0, оптимізований під сервери наступного покоління, такі як NVIDIA Vera Rubin. Оскільки обсяги даних, необхідні для навчання та отримання результатів від ШІ, швидко зростають, корпоративні eSSD, здатні швидко та надійно передавати дані, стають все більш критично важливими для інфраструктури ШІ.

Завдяки високошвидкісній передачі даних та оптимізованій архітектурі контролера, PM1763 має стати ключовим рішенням для зберігання даних на високопродуктивних платформах з ШІ. SSD використовує V-NAND 9 покоління від Samsung та нещодавно розроблений контролер 4-нм, значно підвищуючи як продуктивність, так і енергоефективність.

PM1763 випускатиметься у варіантах на 4 ТБ, 8 ТБ та 16 ТБ. При цьому модель на 16 ТБ забезпечує найкращу продуктивність зі швидкістю послідовного читання та запису до 28,4 ГБ/c та 21,9 ГБ/c, що вдвічі перевищує продуктивність попередньої моделі PM1753.

Це дозволяє передати велику LLM розміром 40 ГБ приблизно за 1,4 сек й мінімізувати затримку даних між процесорами та прискорювачами, одночасно підвищуючи загальну ефективність обробки даних з боку ШІ. PM1763 оптимізований для серверів з рідинним охолодженням завдяки технології безпосереднього охолодження чипа D2C. Це забезпечує стабільну пікову продуктивність навіть за інтенсивних навантажень та тривалих умов експлуатації. Енергоефективність також в 1,8 раза краща за попередню модель.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Samsung
 

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