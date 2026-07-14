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АНАЛІТИКА

Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко

18:34 14.07.2026 |

Політика

Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Після відставки уряд продовжуватиме виконувати свої повноваження до початку роботи нового складу Кабміну.

Юлія Свириденко очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра називали, зокрема, голову "Нафтогазу" Сергія Корецького.

13 липня за даними джерел УП, президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним главою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, де запропонував йому очолити Кабмін. Корецький відповів, що готовий спробувати.

Зокрема, на зустрічі, за словами джерел УП, Зеленський окреслив Корецькому головні пріоритети майбутнього Кабміну: підготовку країни до найважчої зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізацію економічної ситуації й ефективне управління міжнародною допомогою.

Наразі очільник "Нафтогазу" є фаворитом Зеленського на посаду прем'єра.
За матеріалами: Економічна правда
 

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