Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних

12:18 07.07.2026 |

Новини IT

Із 7 липня Google змінює правила підрахунку використаного сховища для облікових записів. Відтепер усі дані резервних копій Android зараховуватимуться до загального ліміту пам'яті. Раніше до нього входили лише медіафайли, завантажені в Google Photos, а також фотографії й відео, що містилися в MMS.


Що відомо

Нові правила одразу набудуть чинності для нових користувачів Android. Для тих, хто вже користується пристроями на цій операційній системі, зміни впроваджуватимуть поступово протягом наступних місяців.

Разом зі зміною політики Google оновила налаштування резервного копіювання. У відповідному меню користувачі зможуть самостійно обирати, які дані включати до резервної копії. Зокрема, можна буде вимкнути збереження налаштувань пристрою, історії викликів, SMS і MMS-повідомлень, а також даних окремих застосунків.

Це ще одна зміна політики компанії щодо хмарного сховища. У травні Google почала тестувати новий підхід до безкоштовного простору для нових акаунтів, за якого базовий ліміт може бути зменшений із 15 ГБ до 5 ГБ, якщо користувач не прив'яже номер телефону до свого облікового запису.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,5638
  0,0058
 0,01
EUR
 1
 50,8696
  0,1537
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3450  0,02 0,04 44,7975  0,06 0,14
EUR 50,7218  0,04 0,08 51,3286  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5700  0,04 0,09 44,6200  0,04 0,09
EUR 50,9345  0,12 0,23 50,9783  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес