Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних

Із 7 липня Google змінює правила підрахунку використаного сховища для облікових записів. Відтепер усі дані резервних копій Android зараховуватимуться до загального ліміту пам'яті. Раніше до нього входили лише медіафайли, завантажені в Google Photos, а також фотографії й відео, що містилися в MMS.

Що відомо

Нові правила одразу набудуть чинності для нових користувачів Android. Для тих, хто вже користується пристроями на цій операційній системі, зміни впроваджуватимуть поступово протягом наступних місяців.

Разом зі зміною політики Google оновила налаштування резервного копіювання. У відповідному меню користувачі зможуть самостійно обирати, які дані включати до резервної копії. Зокрема, можна буде вимкнути збереження налаштувань пристрою, історії викликів, SMS і MMS-повідомлень, а також даних окремих застосунків.

Це ще одна зміна політики компанії щодо хмарного сховища. У травні Google почала тестувати новий підхід до безкоштовного простору для нових акаунтів, за якого базовий ліміт може бути зменшений із 15 ГБ до 5 ГБ, якщо користувач не прив'яже номер телефону до свого облікового запису.