Фінансові новини
- |
- 07.07.26
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
12:18 07.07.2026 |
Із 7 липня Google змінює правила підрахунку використаного сховища для облікових записів. Відтепер усі дані резервних копій Android зараховуватимуться до загального ліміту пам'яті. Раніше до нього входили лише медіафайли, завантажені в Google Photos, а також фотографії й відео, що містилися в MMS.
Що відомо
Нові правила одразу набудуть чинності для нових користувачів Android. Для тих, хто вже користується пристроями на цій операційній системі, зміни впроваджуватимуть поступово протягом наступних місяців.
Разом зі зміною політики Google оновила налаштування резервного копіювання. У відповідному меню користувачі зможуть самостійно обирати, які дані включати до резервної копії. Зокрема, можна буде вимкнути збереження налаштувань пристрою, історії викликів, SMS і MMS-повідомлень, а також даних окремих застосунків.
Це ще одна зміна політики компанії щодо хмарного сховища. У травні Google почала тестувати новий підхід до безкоштовного простору для нових акаунтів, за якого базовий ліміт може бути зменшений із 15 ГБ до 5 ГБ, якщо користувач не прив'яже номер телефону до свого облікового запису.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заборонив "Слідствоу.Інфо" та ЦПК публікувати розслідування про 143 об’єкти нерухомості родича керівника ДБР
|Україна дозволила експорт бойових дронів — старт із поставки 2000 FPV F10 до США
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів
Бізнес
|Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень
|Samsung повертається до 1,4-нм техпроцесу, але запуск серійного виробництва відклали до 2029-го
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками