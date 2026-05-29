Фінансові новини

- 29.05.26
- 13:42
"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
12:04 29.05.2026 |
Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков у четвер, 28 травня, на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива офіційно передав ліцензію на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" ЦСВЯП т.в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павлу Ковтонюку.
"Отримання ліцензії на експлуатацію сховища підтверджує спроможність української атомної галузі реалізовувати масштабні та технологічно складні проєкти відповідно до найвищих світових стандартів безпеки", - заявив очільник "Енергоатому" під час передачі дозвільних документів.
За його словами, робота сховища протягом наступних 100 років посилює енергетичну стійкість української атомної генерації, гарантує надійне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та забезпечує державі значний економічний ефект - наразі Україна щороку економить близько $200 млн, які раніше витрачались на вивезення палива за кордон.
Своєю чергою, як зазначив голова ДІЯРУ Коріков, видача ліцензії на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" ЦСВЯП означає завершення процесу створення власної системи безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) в Україні.
|Тарифи «Укртрансгазу» зростуть на 12,5–47,8% — рішення НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.
