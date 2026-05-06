НБУ наклав штраф на NovaPay на майже ₴8 млн через порушення
11:37 06.05.2026 |
Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ "НоваПей" (ТМ NovaPay ) заходи впливу у вигляді штрафу у розмірі 4,88 млн грн та 3,12 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства.
Як зазначається у повідомлені на сайті НБУ, "НоваПей" зобов'язана сплатити ці штрафи впродовж 14 календарних днів за підсумками рішення, ухваленого комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ 4 травня 2026 року.
В НБУ зауважили, що штрафи застосовуються у зв'язку з порушенням вимог щодо платіжних послуг, споживчого кредитування та додаткових вимог до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг.
В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в NovaPay підтвердили, що в результаті інспекційної перевірки НБУ, яка була проведена у минулому році, на компанію наклали штраф у розмірі майже 8 млн грн.
В фінсервісі наголосили, що компанія не оскаржуватиме це рішення та найближчим часом сплатить штраф.
Також компанія вже відреагувала майже на всі зауваження, на яких акцентував регулятор, виправивши вказані недоліки.
"Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині ", - додали в NovaPay.
Наголошується, що на кошти клієнтів та стабільність сервісів відповідні рішення не вплинули.
NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".
Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.
NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% - до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% - до 2,58 млрд грн.
У першому кварталі 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% - до 126 млн.
За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
|Тарифи «Укртрансгазу» зростуть на 12,5–47,8% — рішення НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
