Київміськбуд оживає: які житлові комплекси добудують після фінансового рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала звіт про результати емісії акцій "Київміськбуду" без здійснення публічної пропозиції.

Відповідна постанова набрала чинності з дня прийняття, 20 травня 2026 року, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це фінальний етап докапіталізації компанії, яка відбулась завдяки підтримці міської влади...

Ми отримали дієвий інструмент для відновлення активної діяльності "Київміськбуду" та безумовного виконання всіх зобов'язань перед інвесторами та громадою в повному обсязі", - зазначив голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький.

31 жовтня 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій.

23 червня 2025 акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року.

Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельні майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності.

Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.

Забудовник почав відновлення робіт з березня 2026 року на ряді майданчиків, зокрема "Поділ Град", "Гвардійський", "Райдужний", Freedom, "Оберіг-2", Twin House, "Урлівський-1", на червень анонсовано відновлення робіт на ЖК "Абрикосовий", продовжилося також виконання технічних умов із забезпечення інженерними мережами у ЖК "Mirax" та "Медовий".