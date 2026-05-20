Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
17:41 20.05.2026 |
Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Сервіс автоматично генерує Kotlin-код і використовує Jetpack Compose для інтерфейсу.
Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio, SDK або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері.
AI Studio також отримала вбудований Android Emulator для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки.
Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB за допомогою інтегрованого Android Debug Bridge. Також AI Studio підтримує публікацію збірок у внутрішньому тестовому треку Google Play через Google Play Console.
Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів або GitHub для подальшої роботи в Android Studio чи інших IDE.
Google заявляє, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini API, а також програм із доступом до апаратних функцій Android, включно з GPS, Bluetooth, NFC та камерою.
Компанія також анонсувала майбутню підтримку Firebase, Firestore, Firebase Auth та інструментів для керування тестувальниками Google Play безпосередньо з AI Studio.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
