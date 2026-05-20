Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці

17:41 20.05.2026

Новини IT

Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Сервіс автоматично генерує Kotlin-код і використовує Jetpack Compose для інтерфейсу.

Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio, SDK або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері.

AI Studio також отримала вбудований Android Emulator для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки.

Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB за допомогою інтегрованого Android Debug Bridge. Також AI Studio підтримує публікацію збірок у внутрішньому тестовому треку Google Play через Google Play Console.

Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів або GitHub для подальшої роботи в Android Studio чи інших IDE.

Google заявляє, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini API, а також програм із доступом до апаратних функцій Android, включно з GPS, Bluetooth, NFC та камерою.

Компанія також анонсувала майбутню підтримку Firebase, Firestore, Firebase Auth та інструментів для керування тестувальниками Google Play безпосередньо з AI Studio.

За матеріалами: mezha.ua
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

