Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT

Компанія OpenAI додала підтримку мобільних пристроїв до свого застосунку для програмування Codex. Відтепер користувачі можуть працювати з сервісом через ChatGPT на Android та iOS, зокрема у тарифах Free та Go.

Codex не працює на смартфоні. Мобільний застосунок ChatGPT використовується як інтерфейс для взаємодії з уже налаштованим середовищем розробки - наприклад, Mac mini або віддаленим сервером компанії.



У OpenAI повідомили, що файли, дозволи та облікові дані залишаються на пристрої, де працює Codex. При цьому користувачі можуть отримувати на смартфон оновлення про виконання завдань, результати тестів і скриншоти, а також надсилати нові команди.

За даними компанії, система використовує захищений механізм синхронізації активних сесій між пристроями, де користувач авторизований у ChatGPT. Мобільний доступ до Codex став доступним після виходу окремих версій застосунку для macOS і Windows.

Раніше OpenAI також підтвердила роботу над єдиним застосунком для ПК, який має об'єднати ChatGPT, Codex і браузер Atlas.