Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT

15:21 15.05.2026 |

Новини IT

Компанія OpenAI додала підтримку мобільних пристроїв до свого застосунку для програмування Codex. Відтепер користувачі можуть працювати з сервісом через ChatGPT на Android та iOS, зокрема у тарифах Free та Go.


Що відомо

Codex не працює на смартфоні. Мобільний застосунок ChatGPT використовується як інтерфейс для взаємодії з уже налаштованим середовищем розробки - наприклад, Mac mini або віддаленим сервером компанії.

У OpenAI повідомили, що файли, дозволи та облікові дані залишаються на пристрої, де працює Codex. При цьому користувачі можуть отримувати на смартфон оновлення про виконання завдань, результати тестів і скриншоти, а також надсилати нові команди.

За даними компанії, система використовує захищений механізм синхронізації активних сесій між пристроями, де користувач авторизований у ChatGPT. Мобільний доступ до Codex став доступним після виходу окремих версій застосунку для macOS і Windows.

Раніше OpenAI також підтвердила роботу над єдиним застосунком для ПК, який має об'єднати ChatGPT, Codex і браузер Atlas.
За матеріалами: gagadget.com
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5948  0,02 0,06 44,1676  0,02 0,04
EUR 51,0804  0,20 0,38 51,7112  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1200  0,16 0,36 44,1600  0,17 0,39
EUR 51,2895  0,11 0,22 51,3271  0,10 0,20

