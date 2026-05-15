- 15.05.26
- 19:47
Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT
15:21 15.05.2026 |
Компанія OpenAI додала підтримку мобільних пристроїв до свого застосунку для програмування Codex. Відтепер користувачі можуть працювати з сервісом через ChatGPT на Android та iOS, зокрема у тарифах Free та Go.
Що відомо
Codex не працює на смартфоні. Мобільний застосунок ChatGPT
використовується як інтерфейс для взаємодії з уже налаштованим
середовищем розробки - наприклад, Mac mini або віддаленим сервером
компанії.
У OpenAI повідомили, що файли, дозволи та облікові дані залишаються на пристрої, де працює Codex. При цьому користувачі можуть отримувати на смартфон оновлення про виконання завдань, результати тестів і скриншоти, а також надсилати нові команди.
За даними компанії, система використовує захищений механізм синхронізації активних сесій між пристроями, де користувач авторизований у ChatGPT. Мобільний доступ до Codex став доступним після виходу окремих версій застосунку для macOS і Windows.
Раніше OpenAI також підтвердила роботу над єдиним застосунком для ПК, який має об'єднати ChatGPT, Codex і браузер Atlas.
