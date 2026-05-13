Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків

Samsung додала в Device Care можливість автоматичного блокування застосунків, які надсилають забагато рекламних сповіщень - їх автоматично переводитимуть у "режим сну" доки користувач сам не скасує команду, пише Android Authority.

Device Care - це інструмент для смартфонів та планшетів Samsung, що дозволяє оптимізувати продуктивність, очистити пам'ять, перевірити заряд батареї та убезпечити пристрій. Останнє оновлення (версія 13.8.80.7) додає захист від надокучливих рекламних сповіщень із застосунків.

Функція аналізує сповіщення від застосунків і визначає, чи надсилають вони надмірну кількість рекламних повідомлень. Якщо так - Device Care автоматично переводить програму в режим Deep Sleep, доки користувач сам не дозволить повторний запуск. Samsung пропонує два способи роботи для блокування:

Basic blocking - система використовує базу компанії для виявлення відомих застосунків зі спам-рекламою;

Intelligent blocking - смартфон аналізує сповіщення в реальному часі і самостійно вирішує, чи надсилає застосунок забагато реклами.

Водночас в компанії визнають, що інструмент може працювати неідеально. Перевірити, які програми були обмежені можна в налаштуваннях: Device care (Обслуговування пристрою) - Звіт про обслуговування - Надокучливі сповіщення.

Наразі функція обмежена серією Galaxy S26 і, ймовірно, прив'язана до One UI 8.5, яка тільки починає розгортатися. Samsung не уточнює, чи з'явиться вона на старіших пристроях і чи блокуватиме рекламні сповіщення від власних сервісів компанії.