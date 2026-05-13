Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків
14:49 12.05.2026 |
Samsung додала в Device Care можливість автоматичного блокування застосунків, які надсилають забагато рекламних сповіщень - їх автоматично переводитимуть у "режим сну" доки користувач сам не скасує команду, пише Android Authority.
Device Care - це інструмент для смартфонів та планшетів Samsung, що дозволяє оптимізувати продуктивність, очистити пам'ять, перевірити заряд батареї та убезпечити пристрій. Останнє оновлення (версія 13.8.80.7) додає захист від надокучливих рекламних сповіщень із застосунків.
Функція аналізує сповіщення від застосунків і визначає, чи надсилають вони надмірну кількість рекламних повідомлень. Якщо так - Device Care автоматично переводить програму в режим Deep Sleep, доки користувач сам не дозволить повторний запуск. Samsung пропонує два способи роботи для блокування:
Водночас в компанії визнають, що інструмент може працювати неідеально. Перевірити, які програми були обмежені можна в налаштуваннях: Device care (Обслуговування пристрою) - Звіт про обслуговування - Надокучливі сповіщення.
Наразі функція обмежена серією Galaxy S26 і, ймовірно, прив'язана до One UI 8.5, яка тільки починає розгортатися. Samsung не уточнює, чи з'явиться вона на старіших пристроях і чи блокуватиме рекламні сповіщення від власних сервісів компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir
|Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня
|Китай робить крок до 6G, відкриваючи відповідні частоти
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
Бізнес
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ