Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu завдяки рекордній батареї

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu оприлюднили травневий звіт, присвячений найбільш вигідним смартфонам у категорії «ціна-продуктивність». Найбільша спека розгорнулася в сегменті від 150$ (6000 грн) до 295$ (13000 грн). Якщо ви думали, що бюджетний пристрій - це компроміс між болем та стражданням, то свіжі цифри кажуть про протилежне. Ринок настільки перенасичений потужним залізом, що середня «ефективність» пристроїв у цьому діапазоні стрибнула відразу на 20%.

Абсолютний лідер із гігантським акумулятором

Першу сходинку впевнено посів Redmi Turbo 5 Max. Цей апарат працює на свіжому чипсеті MediaTek (MediaTek) Dimensity 9500s, який демонструє дива продуктивності для своєї ціни. Проте головною «фішкою» став не процесор. Смартфон отримав величезний екран діагоналлю 6.83 дюйма та монструозний акумулятор ємністю 9000 мА/г. Здається, у Xiaomi (Xiaomi) вирішили, що користувачі мають забути про розетку мінімум на три дні.

Для тих, хто все ж примудриться розрядити таку «цеглину», передбачена швидка зарядка потужністю 100 Вт. На офіційному сайті Xiaomi подібні характеристики вже стають стандартом для середнього класу, що не може не радувати любителів отримувати максимум за мінімальні кошти.

OnePlus та Snapdragon 8 Elite дихають у спину

На другому місці опинився OnePlus Ace 5 Ultra. Його серцем став Dimensity 9400+, а головним козирем - дисплей із частотою оновлення 144 Гц. Акумулятор тут трохи скромніший, ніж у лідера - 6700 мА/г, але все одно значно перевищує звичні для ринку 5000 мА/г. Зарядка також тримає планку у 100 Вт.

Трійку замикає ще один представник суббренду Xiaomi - Redmi K90. Це, мабуть, найцікавіший варіант для тих, хто не женеться за міліампер-годинами, а хоче флагманської швидкості. Смартфон побудований на топовій платформі Snapdragon 8 Elite компанії Qualcomm (Qualcomm). Окрім потужного чипа, пристрій пропонує:

Екран 6.59 дюйма з частотою 120 Гц;

Батарею ємністю 7100 мА/г;

Захист корпусу за стандартом IP68;

Потрійну камеру з основним та ширококутним модулями по 50 МП та допоміжним на 8 МП.

Чому бюджетники раптово «полетіли»

За даними аналітиків AnTuTu, весь сегмент смартфонів до 300$ суттєво оновився. Основна причина - масовий перехід на енергоефективні та потужні SoC, зокрема Dimensity 9500s. Виробники нарешті зрозуміли, що користувачеві в 2026 році мало просто «робочого інтерфейсу» - йому потрібен запас міцності для важких ігор та нейромережевих функцій, які стають повсюдними.

Саме цей ціновий діапазон зараз вважається найбільш раціональним для покупки. Ви отримуєте продуктивність, яка ще рік тому коштувала вдвічі дорожче, при цьому не переплачуючи за бренд чи надлишкові маркетингові функції преміум-лінійок.

До речі, якщо ви шукаєте ще більше технологічних інновацій, варто звернути увагу на те, чи стане Vivo X500 Pro Max наступним проривом завдяки використанню 2-нм чипсетів та камер нового покоління.