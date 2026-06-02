Фінансові новини
- |
- 02.06.26
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
10:50 01.06.2026 |
Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, розширює сферу своєї діяльності, отримавши новий великий контракт у сфері оборони, передає Engadget. Космічні сили США уклали угоду з компанією на суму $4,16 мільярда для створення супутників, які відстежуватимуть іноземні літаки та ракети. Це є частиною проєкту президента Дональда Трампа під назвою Golden Dome (Золотий Купол).
Космічні сили США використовують більш офіційну назву для "Золотого купола" - "Космічний індикатор рухомих повітряних цілей". Це нова система протиракетної оборони, вартість якої оцінюється у $1,2 трильйона протягом 20 років. У пресрелізі Космічних сил зазначено, що система використовуватиме "передові космічні сенсори, захищені та швидкі канали зв'язку, а також стійку наземну обробку даних" для створення глобальної можливості постійного відстеження повітряних цілей із космосу.
У відомстві заявили, що в межах цього довгострокового проєкту буде укладено кілька контрактів, і перший з них - угода зі SpaceX, яка передбачає розгортання "сузір'я супутників" до 2028 року.
Нещодавно SpaceX також була обрана для ще одного контракту від Космічних сил на суму $2,29 мільярда. Він стосується створення "стійкої високошвидкісної комунікаційної мережі", яка базуватиметься у космосі.
Минулого року стало відомо, що керівництво армії США має намір застосовувати ШІ для підвищення автономності системи "Золотий купол". Тоді повідомлялось, що основні напрямки розробки включатимуть інтеграцію штучного інтелекту в управління вогнем для зменшення чисельності операторів, створення дистанційно керованих систем і розвиток автономних систем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
|Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро
|Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
|Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|$8 млрд у криптоактивах: ФБР провело рекордне вилучення в межах операції Blackout
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|США шукатимуть механізми, щоб допомогти Україні оборонятися — Гегсет
|США вилучили в Ірану криптоактиви на суму $1 млрд
|Німеччина передала Україні сучасну зенітну систему IRIS-T
|Швеція забезпечить гарантією кредит Світового банку Україні на €236 млн
Бізнес
|Китай обмежив вільний виїзд ШІ-спеціалістам із DeepSeek і Alibaba
|Мільярдер Марк К’юбан «розчарувався» в біткоїні та продав більшу частину активу
|Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
|IBM у фаворитах: США вливають $2 млрд у квантові технології
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло