SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд

Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, розширює сферу своєї діяльності, отримавши новий великий контракт у сфері оборони, передає Engadget. Космічні сили США уклали угоду з компанією на суму $4,16 мільярда для створення супутників, які відстежуватимуть іноземні літаки та ракети. Це є частиною проєкту президента Дональда Трампа під назвою Golden Dome (Золотий Купол).

Космічні сили США використовують більш офіційну назву для "Золотого купола" - "Космічний індикатор рухомих повітряних цілей". Це нова система протиракетної оборони, вартість якої оцінюється у $1,2 трильйона протягом 20 років. У пресрелізі Космічних сил зазначено, що система використовуватиме "передові космічні сенсори, захищені та швидкі канали зв'язку, а також стійку наземну обробку даних" для створення глобальної можливості постійного відстеження повітряних цілей із космосу.

У відомстві заявили, що в межах цього довгострокового проєкту буде укладено кілька контрактів, і перший з них - угода зі SpaceX, яка передбачає розгортання "сузір'я супутників" до 2028 року.

Нещодавно SpaceX також була обрана для ще одного контракту від Космічних сил на суму $2,29 мільярда. Він стосується створення "стійкої високошвидкісної комунікаційної мережі", яка базуватиметься у космосі.

Минулого року стало відомо, що керівництво армії США має намір застосовувати ШІ для підвищення автономності системи "Золотий купол". Тоді повідомлялось, що основні напрямки розробки включатимуть інтеграцію штучного інтелекту в управління вогнем для зменшення чисельності операторів, створення дистанційно керованих систем і розвиток автономних систем.