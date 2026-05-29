Швеція забезпечить гарантією кредит Світового банку Україні на €236 млн

Уряд Швеції ухвалив рішення надати Світовому банку другу гарантію, що дозволить виділити Україні кредит у розмірі приблизно 2,5 млрд шведських крон (236 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі шведського уряду.

Як пояснили в уряді, цей кредит буде використано, зокрема, для покриття основних видатків у державному бюджеті України, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.

"Україна стикається як з гострими, так і з довгостроковими фінансовими викликами. Тому Швеція надає бюджетну підтримку як через ЄС, так і через Світовий банк. Я пишаюся тим, що Швеція, надаючи цю гарантію, сприяє забезпеченню того, щоб основні суспільні функції в Україні могли підтримуватися попри війну. Ця гарантія є не лише інвестицією в майбутнє та свободу України, а й у майбутнє та свободу Європи та Швеції", - зазначив міністр торгівлі та розвитку Бенджамін Доуса.

Це рішення реалізує дозвіл, який парламент надав уряду на початку цього року на укладення гарантійних угод у 2026 році.

"Таким чином, Швеція гарантує кредит у розмірі 236 мільйонів євро (приблизно 2,5 мільярда шведських крон)", - йдеться у повідомленні.

Гарантія надається Світовому банку і дозволяє надавати позики Україні в рамках програми підтримки PEACE Світового банку. Ця програма, серед іншого, сприяє виплаті пенсій, заробітної плати державним службовцям та наданню підтримки економічно вразливим групам населення та внутрішньо переміщеним особам.

З урахуванням цього рішення загальний обсяг гарантій Швеції Світовому банку щодо кредитування України становить приблизно 280 млн євро. Гарантія діє до 2056 року і є довгостроковим зобов'язанням.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2680
  0,0027
 0,01
EUR
 1
 51,5545
  0,1182
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2700  0,01 0,02 44,3000  0,01 0,02
EUR 51,5834  0,07 0,14 51,6006  0,07 0,13

