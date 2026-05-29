Швеція забезпечить гарантією кредит Світового банку Україні на €236 млн
18:10 29.05.2026 |
Уряд Швеції ухвалив рішення надати Світовому банку другу гарантію, що дозволить виділити Україні кредит у розмірі приблизно 2,5 млрд шведських крон (236 млн євро).
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі шведського уряду.
Як пояснили в уряді, цей кредит буде використано, зокрема, для покриття основних видатків у державному бюджеті України, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.
"Україна стикається як з гострими, так і з довгостроковими фінансовими викликами. Тому Швеція надає бюджетну підтримку як через ЄС, так і через Світовий банк. Я пишаюся тим, що Швеція, надаючи цю гарантію, сприяє забезпеченню того, щоб основні суспільні функції в Україні могли підтримуватися попри війну. Ця гарантія є не лише інвестицією в майбутнє та свободу України, а й у майбутнє та свободу Європи та Швеції", - зазначив міністр торгівлі та розвитку Бенджамін Доуса.
Це рішення реалізує дозвіл, який парламент надав уряду на початку цього року на укладення гарантійних угод у 2026 році.
"Таким чином, Швеція гарантує кредит у розмірі 236 мільйонів євро (приблизно 2,5 мільярда шведських крон)", - йдеться у повідомленні.
Гарантія надається Світовому банку і дозволяє надавати позики Україні в рамках програми підтримки PEACE Світового банку. Ця програма, серед іншого, сприяє виплаті пенсій, заробітної плати державним службовцям та наданню підтримки економічно вразливим групам населення та внутрішньо переміщеним особам.
З урахуванням цього рішення загальний обсяг гарантій Швеції Світовому банку щодо кредитування України становить приблизно 280 млн євро. Гарантія діє до 2056 року і є довгостроковим зобов'язанням.
