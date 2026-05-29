Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка автогазу на АЗС продовжує падати на тлі стагнації

У перші чотири місяці 2026 року частка автогазу у загальному споживанні моторних палив в Україні становила 19% проти 21% за весь 2025 рік. У абсолютних числах в роздробі було продано 509 000 т автогазу проти 504 000 т у перші чотири місяці 2025 року. Про це LIGA.net повідомили в Консалтинговій групі А-95.

Падіння автогазу виникло на тлі зростання дизелю. З трьох найпопулярніших автопалив тільки він демонструє зростання в частці споживання. У 2022 році воно становило 43%, у 2025-му - 45%, а у першому кварталі 2026 року досягло 47%. Це відбулося попри те, що через блокування Ормузької протоки в березні саме дизпальне подорожчало найбільше - на близько 30 грн за літр.

Ринок автогазу в Україні продовжує стагнацію, коментує LIGA.net аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн. На своєму піку в 2019 році продажі автомобільного пропан-бутану сягнули 2 млн т. У 2022 році обсяги опустилися трохи нижче 1,7 млн т, що пояснювалося загальним скороченням споживання після початку повномасштабної війни.

У 2023 році вони відновилися до 1,783 млн т. Але в 2025-му, після підвищення акцизного збору з пропан-бутану, зменшились до 1,626 млн т (-5,2% проти 2024 року). Скраплений газ програвав конкуренцію в економному автомобільному сегменті електричним автівкам, пояснює Артем Куюн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2750  0,02 0,03 44,3050  0,02 0,03
EUR 51,5228  0,01 0,03 51,5444  0,01 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес