Частка автогазу на АЗС продовжує падати на тлі стагнації
14:26 29.05.2026 |
У перші чотири місяці 2026 року частка автогазу у загальному споживанні моторних палив в Україні становила 19% проти 21% за весь 2025 рік. У абсолютних числах в роздробі було продано 509 000 т автогазу проти 504 000 т у перші чотири місяці 2025 року. Про це LIGA.net повідомили в Консалтинговій групі А-95.
Падіння автогазу виникло на тлі зростання дизелю. З трьох найпопулярніших автопалив тільки він демонструє зростання в частці споживання. У 2022 році воно становило 43%, у 2025-му - 45%, а у першому кварталі 2026 року досягло 47%. Це відбулося попри те, що через блокування Ормузької протоки в березні саме дизпальне подорожчало найбільше - на близько 30 грн за літр.
Ринок автогазу в Україні продовжує стагнацію, коментує LIGA.net аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн. На своєму піку в 2019 році продажі автомобільного пропан-бутану сягнули 2 млн т. У 2022 році обсяги опустилися трохи нижче 1,7 млн т, що пояснювалося загальним скороченням споживання після початку повномасштабної війни.
У 2023 році вони відновилися до 1,783 млн т. Але в 2025-му, після підвищення акцизного збору з пропан-бутану, зменшились до 1,626 млн т (-5,2% проти 2024 року). Скраплений газ програвав конкуренцію в економному автомобільному сегменті електричним автівкам, пояснює Артем Куюн.
