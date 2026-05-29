Компанії мають оновити критичність до визначеної дати: що відомо

Підприємства матимуть три місяці, до 1 вересня, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв.

"Цього разу підприємствам також буде надано три місяці на підтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", - повідомив Соболєв.

За його словами, механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року.

Соболєв наголосив, що підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється.

Він також заперечив твердження про падіння ВВП, зазначивши, що торік економіка зросла майже на 2%, а середня зарплата реально, понад інфляцію, підвищилася ще на 7%.