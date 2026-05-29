Нафта надалі дешевшає, Brent торгується близько $92,2 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у п'ятницю на тлі сигналів про можливість швидкого врегулювання близькосхідного конфлікту.

Котирування липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 к.ч. становить $92,16 за барель, що на $1,55 (1,65%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Термін біржового обігу цих контрактів закінчується із закриттям сесії в п'ятницю. Серпневі ф'ючерси, що торгуються активніше, опускаються на $1,71 (1,84%), до $90,99 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1,61 (1,81%), до $87,29 за барель.

Учасники переговорів США та Ірану завершили підготовку проєкту меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення збройного конфлікту і старту переговорів із ядерної проблеми, повідомив напередодні портал Axios із посиланням на джерела. Президент США Дональд Трамп наразі не схвалив документ. За даними Axios, меморандум передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та зобов'язання Ірану щодо її розмінування протягом 30 днів.

Пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон поки що не домігся угоди з Тегераном. "Ми ще не досягли цього, але ми дуже близькі, і ми маємо намір продовжувати працювати над цим", - сказав він журналістам, додавши, що сторони обговорюють "мовні моменти".

На ринку переважає думка, що конфлікт закінчився і скоро буде укладено угоду, зазначив аналітик IG Тоні Сікамор. За його словами, збереження цього погляду сприятиме подальшому зниженню цін на нафту, однак воно буде обмеженим, оскільки для відновлення поставок нафти з Перської затоки в повному обсязі потрібен час.

"Видобуток нафти значно скоротився після початку війни, оскільки виробники призупинили його, щоб впоратися з проблемою нестачі сховищ, - пояснив експерт. - Відновлення обсягів видобутку відбуватиметься поступово".

Доки поставки нафти Ормузькою протокою залишатимуться обмеженими, а запаси нафти скорочуватимуться, увага ринку буде зосереджена на переговорах між США та Іраном, написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3,327 млн барелів, повідомило в четвер міністерство енергетики країни. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 4,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігають нафту, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), впали на 2,794 млн барелів, максимально з серпня 2023 року.

