Фінансові новини
- |
- 29.05.26
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже 90 млрд грн доходу: фінансові показники зброярів Defence City
16:58 29.05.2026 |
Уже 31 український виробник озброєння отримав статус резидента Defence City - спеціального правового режиму державної підтримки підприємств ОПК. Їхній сукупний дохід від продажу оборонної продукції сягнув 89,7 млрд грн, повідомили у Міноборони.
"Defence City - майданчик консолідації українського ОПК. Після долучення нових виробників озброєння до Defence City сукупний кваліфікований дохід (тобто дохід від продажу озброєння) резидентів досяг 89,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні МОУ.
Зазначається, що серед резидентів Defence City є виробники безпілотників, ракет та іншої оборонної продукції.
У Міноборони нагадали, що резиденти Defence City отримують низку інструментів державної підтримки для розширення виробництва озброєння та військової техніки.
Зокрема, для них передбачене звільнення від податку на прибуток за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій, а також звільнення від земельного та екологічного податків.
Крім того, для резидентів діє окремий режим митного адміністрування, який спрощує імпорт комплектуючих, обладнання та проведення виробничих операцій.
Для резидентів також передбачені умови для валютної лібералізації, що мають сприяти залученню міжнародного фінансування та використанню окремих валютних механізмів.
Серед інших переваг - спрощення експорту продукції військового призначення без необхідності отримання окремих повноважень на право експорту, підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей, а також консультаційний супровід з боку Міністерства оборони.
Окремо для резидентів передбачено обмеження доступу до інформації про підприємства, що має зменшити ризики розкриття чутливих даних про оборонне виробництво.
Крім того, статус резидента Defence City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників відповідно до чинного порядку.
Нагадаємо, перший резидент Defence City отримав свій статус 2 січня 2026 року після ухвалення Кабінетом міністрів пакета нормативних документів для запуску цього правового режиму.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City у вересні 2025 року. Напередодні Міноборони подало на розгляд Кабміну пакет нормативних актів, що мав забезпечити запуск.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
ТОП-НОВИНИ
|Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро
|Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
|Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
|Україна отримає 16 Gripen у подарунок від Швеції, ще 20 винищувачів буде придбано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швеція забезпечить гарантією кредит Світового банку Україні на €236 млн
|Зарплати в Україні продовжили зростання: +0,5% у квітні
|Держстат зафіксував падіння агровиробництва на 3,1% за рік
|Майже 90 млрд грн доходу: фінансові показники зброярів Defence City
|На АЗС знизили ціни на дизель — огляд за 29 травня
|Нафта надалі дешевшає, Brent торгується близько $92,2 за барель
Бізнес
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с