Майже 90 млрд грн доходу: фінансові показники зброярів Defence City

Уже 31 український виробник озброєння отримав статус резидента Defence City - спеціального правового режиму державної підтримки підприємств ОПК. Їхній сукупний дохід від продажу оборонної продукції сягнув 89,7 млрд грн, повідомили у Міноборони.

"Defence City - майданчик консолідації українського ОПК. Після долучення нових виробників озброєння до Defence City сукупний кваліфікований дохід (тобто дохід від продажу озброєння) резидентів досяг 89,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні МОУ.

Зазначається, що серед резидентів Defence City є виробники безпілотників, ракет та іншої оборонної продукції.

У Міноборони нагадали, що резиденти Defence City отримують низку інструментів державної підтримки для розширення виробництва озброєння та військової техніки.

Зокрема, для них передбачене звільнення від податку на прибуток за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій, а також звільнення від земельного та екологічного податків.

Крім того, для резидентів діє окремий режим митного адміністрування, який спрощує імпорт комплектуючих, обладнання та проведення виробничих операцій.

Для резидентів також передбачені умови для валютної лібералізації, що мають сприяти залученню міжнародного фінансування та використанню окремих валютних механізмів.

Серед інших переваг - спрощення експорту продукції військового призначення без необхідності отримання окремих повноважень на право експорту, підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей, а також консультаційний супровід з боку Міністерства оборони.

Окремо для резидентів передбачено обмеження доступу до інформації про підприємства, що має зменшити ризики розкриття чутливих даних про оборонне виробництво.

Крім того, статус резидента Defence City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників відповідно до чинного порядку.

Нагадаємо, перший резидент Defence City отримав свій статус 2 січня 2026 року після ухвалення Кабінетом міністрів пакета нормативних документів для запуску цього правового режиму.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City у вересні 2025 року. Напередодні Міноборони подало на розгляд Кабміну пакет нормативних актів, що мав забезпечити запуск.