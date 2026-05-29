Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держстат зафіксував падіння агровиробництва на 3,1% за рік

17:20 29.05.2026 |

Новини АПК

У 2025 році обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зменшився на 3,1% проти попереднього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що індекс сільськогосподарської продукції у господарствах усіх категорій становив 96,9% до рівня 2024 року. Зокрема, виробництво продукції рослинництва скоротилося на 3%, а тваринництва - на 3,9%.

На підприємствах виробництво сільгосппродукції знизилося на 1,8%. Водночас виробництво продукції тваринництва у цьому секторі зросло на 0,6%, тоді як рослинництва скоротилося на 2,3%.

У господарствах населення спад становив 6,4%. Виробництво продукції рослинництва у цій категорії зменшилося на 4,8%, а тваринництва - на 10,5%.

У регіональному розрізі найбільше зростання сільгоспвиробництва зафіксовано у Чернігівській області - на 11,1%. Також позитивну динаміку продемонстрували Вінницька (+5,3%), Сумська (+1,9%) та Рівненська (+0,8%) області.

Водночас найбільше скорочення проти 2024-го спостерігалося у Донецькій області - на 44,8%. Значне падіння також зафіксовано у Херсонській (- 31,1%), Миколаївській (-19,4%) та Дніпропетровській (-19%) областях.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2680
  0,0027
 0,01
EUR
 1
 51,5545
  0,1182
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2700  0,01 0,02 44,3000  0,01 0,02
EUR 51,5834  0,07 0,14 51,6006  0,07 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес