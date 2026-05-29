Держстат зафіксував падіння агровиробництва на 3,1% за рік

У 2025 році обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зменшився на 3,1% проти попереднього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що індекс сільськогосподарської продукції у господарствах усіх категорій становив 96,9% до рівня 2024 року. Зокрема, виробництво продукції рослинництва скоротилося на 3%, а тваринництва - на 3,9%.

На підприємствах виробництво сільгосппродукції знизилося на 1,8%. Водночас виробництво продукції тваринництва у цьому секторі зросло на 0,6%, тоді як рослинництва скоротилося на 2,3%.

У господарствах населення спад становив 6,4%. Виробництво продукції рослинництва у цій категорії зменшилося на 4,8%, а тваринництва - на 10,5%.

У регіональному розрізі найбільше зростання сільгоспвиробництва зафіксовано у Чернігівській області - на 11,1%. Також позитивну динаміку продемонстрували Вінницька (+5,3%), Сумська (+1,9%) та Рівненська (+0,8%) області.

Водночас найбільше скорочення проти 2024-го спостерігалося у Донецькій області - на 44,8%. Значне падіння також зафіксовано у Херсонській (- 31,1%), Миколаївській (-19,4%) та Дніпропетровській (-19%) областях.