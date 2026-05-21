Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%

Світовий ринок електромобілів продовжує стрімко зростати, але нерівномірно: фактично формується "K-подібна" динаміка, де одні регіони різко прискорюються, а інші відстають. Як пише TechCrunch, у США продажі EV залишаються відносно слабкими (близько 10% ринку) і майже не демонструють суттєвого зростання. Водночас у більшості інших регіонів ситуація протилежна.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році у світі було продано понад 20 мільйонів електромобілів, що становить приблизно чверть глобального ринку. Найбільший внесок у зростання зробив Китай, де вже близько 55% нових авто є електричними. У багатьох країнах, що розвиваються, також спостерігається різке зростання попиту: у Латинській Америці продажі збільшилися приблизно на 75%, а в Південно-Східній Азії більше половини EV походять від китайських виробників.

Однією з ключових причин такого зростання є ціна. У Китаї понад дві третини електромобілів коштують дешевше, ніж середній автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Дешевий імпорт із Китаю також стимулює попит у Європі та інших регіонах, поступово знижуючи бар'єр входу для споживачів.

Водночас у США розвиток ринку гальмують політичні рішення, зокрема скасування податкових пільг для електромобілів і обмеження для китайських автовиробників. Це створює складніші умови для місцевих компаній на кшталт Rivian і Lucid, які сильно залежать від американського попиту. Традиційні автовиробники поки що частково компенсують ситуацію продажами бензинових авто, але в довгостроковій перспективі ризикують втратити частку ринку.

Китайські компанії, навпаки, активно нарощують глобальну присутність і мають значні виробничі потужності. Вони вже здатні забезпечувати більшу частину світового попиту, що дає їм стратегічну перевагу. Навіть якщо країни почнуть вводити мита, їхній вплив на ринок може залишатися значним.

Аналітики також зазначають, що електромобілі можуть стати дешевшими у виробництві за традиційні авто вже найближчими роками. Це ще більше прискорить перехід, навіть без державних субсидій.

Загалом тенденція виглядає як попередження для класичних автовиробників: ті, хто повільно адаптується до електромобільного ринку, ризикують втратити глобальні позиції у найближчі роки.