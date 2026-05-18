ШІ-платформа NVIDIA Rubin у 2027 році споживатиме більше LPDDR-пам’яті, ніж Apple та Samsung разом

Попит на LPDDR-пам'ять у сегменті серверів для штучного інтелекту у 2027 році значно перевищить потреби смартфонів, що може спричинити дефіцит на ринку мобільних пристроїв, повідомляє WccfTech. Одним із основних факторів стане платформа NVIDIA Rubin, яка, за оцінками аналітиків Citrini Research, споживатиме більше пам'яті, ніж компанії Apple та Samsung разом узяті.

Згідно з прогнозами, ШІ‑системи NVIDIA Rubin потребуватимуть понад 6000 мільйонів гігабайт LPDDR DRAM, що на 6% більше за сукупний попит Apple та Samsung. Для порівняння, у 2027 році Apple очікувано стане найбільшим покупцем LPDDR для iPhone з обсягом близько 2966 мільйонів гігабайт, тоді як Samsung матиме попит на рівні 2724 мільйонів гігабайт. Разом ці компанії забезпечать приблизно 5720 мільйонів гігабайт, що все одно менше за потреби однієї платформи Rubin.

Пам'ять LPDDR є основним стандартом для серверів штучного інтелекту завдяки великій ємності, компактності та низькому енергоспоживанню, що робить її ідеальною для таких застосувань. Виробники пам'яті вже адаптують цей стандарт під ШІ-потреби. Зокрема, Micron представила модулі пам'яті SOCAMM2 LPDDR5X на 256 ГБ, а SK Hynix масово виробляє пам'ять SOCAMM2 LPDDR5X на 192 ГБ для платформи NVIDIA Vera Rubin. Процесори AMD Verano для ШІ та чіпи MI455X для серверних стійок Helios також підтримуватимуть пам'ять LPDDR5X, що створює додаткове навантаження на ланцюг постачання DRAM.

Samsung, SK Hynix та Micron активно інвестують у нові виробничі лінії, однак навіть цього може бути недостатньо для покриття прогнозованого попиту. Крім цього стало відомо, що китайські компанії також розширюють власне виробництво DDR5-пам'яті.

Для ринку смартфонів така ситуація означає можливі перебої з постачанням та підвищення цін на компоненти. Вже зараз дефіцит пам'яті впливає на різні сегменти технологічної індустрії, а у 2027 році конкуренція між виробниками мобільних пристроїв та постачальниками серверних рішень може ще більше загостритися.