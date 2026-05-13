У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи
17:57 13.05.2026 |
Google оголосила про нову функцію Pause Point у складі Android 17. Вона додає обов'язкову 10-секундну паузу перед запуском будь-якого застосунку, який користувач позначив як відволікаючий. Під це визначення підпадають TikTok, Instagram, X і навіть YouTube.
Під час паузи Android пропонує кілька альтернатив: коротку дихальну вправу, перегляд улюблених фото, вибір кориснішого застосунку або встановлення таймера перед тим, як таки відкрити потрібний. Ідея - зупинити автопілот і змусити зробити свідомий вибір замість рефлекторного.
Відрізняє Pause Point від звичайних таймерів екранного часу складність вимкнення. Щоб деактивувати функцію, потрібне повне перезавантаження смартфона - просто проігнорувати сповіщення, як у стандартних таймерах, не вийде.
Директор з продуктових операцій Google Дітер Бон пояснив логіку функції просто: "Думаю, кожен із нас відкривав телефон, машинально запускав якийсь застосунок і приходив до тями лише через годину."
Pause Point з'являється не у вакуумі. Десятки країн і штатів США у 2025-2026 роках прийняли або розглядають закони про обмеження соцмереж для неповнолітніх. Google може тепер посилатися на Pause Point як на конкретний інструмент цифрового добробуту, що знімає частину регуляторного тиску з платформи.
