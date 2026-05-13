У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи

17:57 13.05.2026 |

Google оголосила про нову функцію Pause Point у складі Android 17. Вона додає обов'язкову 10-секундну паузу перед запуском будь-якого застосунку, який користувач позначив як відволікаючий. Під це визначення підпадають TikTok, Instagram, X і навіть YouTube.

Під час паузи Android пропонує кілька альтернатив: коротку дихальну вправу, перегляд улюблених фото, вибір кориснішого застосунку або встановлення таймера перед тим, як таки відкрити потрібний. Ідея - зупинити автопілот і змусити зробити свідомий вибір замість рефлекторного.

Відрізняє Pause Point від звичайних таймерів екранного часу складність вимкнення. Щоб деактивувати функцію, потрібне повне перезавантаження смартфона - просто проігнорувати сповіщення, як у стандартних таймерах, не вийде.

Директор з продуктових операцій Google Дітер Бон пояснив логіку функції просто: "Думаю, кожен із нас відкривав телефон, машинально запускав якийсь застосунок і приходив до тями лише через годину."

Pause Point з'являється не у вакуумі. Десятки країн і штатів США у 2025-2026 роках прийняли або розглядають закони про обмеження соцмереж для неповнолітніх. Google може тепер посилатися на Pause Point як на конкретний інструмент цифрового добробуту, що знімає частину регуляторного тиску з платформи.
За матеріалами: itc.ua
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9694
  0,0015
 0,00
EUR
 1
 51,5014
  0,1402
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,02 0,03 43,9800  0,02 0,03
EUR 51,4786  0,11 0,20 51,5005  0,10 0,20

