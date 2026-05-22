- 22.05.26
- 15:49
Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
15:17 22.05.2026 |
У Китаї почали масово навчати гуманоїдних роботів для роботи на фабриках, у магазинах та у сфері послуг. Для цього в країні створюють спеціальні центри підготовки, які китайські медіа вже називають "школами роботів", повідомляє CNBC.
Один із таких центрів працює у Пекіні за підтримки міської влади. Там люди навчають роботів виконувати повсякденні завдання - від сортування товарів і розкладання речей на полицях до прибирання, масажу та ремонту металу.
Працівники вручну керують роботами за допомогою камер, сенсорів і систем захоплення руху. Після багаторазового повторення дій ШІ-модель накопичує дані та поступово вчиться виконувати завдання самостійно.
Інструкторка Фуді Луо, яка раніше працювала викладачкою мистецтва, розповіла CNBC, що типовий робочий день складається з восьми годин повторюваних рухів для навчання роботів. За її словами, спочатку робот "не має жодного розуміння", тому всі дії доводиться контролювати вручну.
Китай розглядає гуманоїдних роботів як частину довгострокової промислової стратегії. Пекін уже раніше робив ставку на електромобілі та ШІ, а тепер хоче домінувати і на ринку робототехніки. За прогнозами китайських аналітиків, ринок гуманоїдних роботів у країні може досягти 6 трлн юанів - приблизно $837 млрд - до 2050 року.
Окремі компанії вже тестують роботів як кухарів, барменів, офіціантів, продавців та навіть регулювальників руху. Водночас більшість таких систем поки все ще потребує допомоги людей.
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
