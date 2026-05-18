Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами
12:59 18.05.2026 |
Цього літа Google почне розгортати Gemini Intelligence для Android-пристроїв, однак нові ШІ-функції мають настільки високі системні вимоги, що скористатись ними зможуть лише власники найпотужніших смартфонів. До прикладу, серія Pixel 9 та Galaxy Z Fold 7 критеріям не відповідають, зазначає Android Authority.
Gemini Intelligence - це загальна назва для набору просунутих ШІ-можливостей Google, який серед іншого пропонує нову функцію голосового введення Rambler у Gboard, покращене автозаповнення форм у Chrome для складніших сценаріїв та інструмент Create My Widget.
Очікується, що оновлення почнуть розгортати цього літа. Однак, якщо зважати на технічні вимоги, зазначені на офіційній сторінці Gemini Intelligence, нові можливості будуть доступні лише для преміальних Android-смартфонів. Пристрої мають відповідати кільком критеріям одночасно: мати щонайменше 12 ГБ оперативної пам'яті, флагманський процесор, а також підтримувати AI Core і Gemini Nano v3 або новішу версію.
Через ці обмеження навіть деякі сучасні моделі можуть залишитися без нових функцій: до прикладу, серія Pixel 9 та Samsung Galaxy Z Fold 7 вже не відповідають заявленим вимогам.
