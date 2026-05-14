Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ
08:01 14.05.2026 |
Представники компаній, таких як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz та постачальники галузі, зустрічаються з посадовими особами Європейського Союзу, щоб домогтися подальшого пом'якшення запропонованих правил щодо викидів CO2.
Про це пише Bloomberg.
Єврокомісія вже пом'якшила нові правила щодо викидів, під тиском автомобільного сектору, відмовившись від повної заборони на двигуни внутрішнього згоряння до 2035 року та вимагавши зменшення викидів з вихлопних труб на 90%.
Це означає роль для гібридів з підключенням, подовжувачів діапазону та технології паливних елементів після 2035 року, пише агентство.
"Але виробники автомобілів хочуть більше гнучкості, оскільки відчувають тиск з боку китайських конкурентів і стикаються з високими енергетичними витратами та труднощами в постачанні недорогих акумуляторів", - говориться у повідомленні.
Представники деяких з найбільших автовиробників Європи сьогодні перебувають у Брюсселі на тлі нової спроби лобіювати проти нових правил викидів вуглецю.
Автовиробники також незадоволені законом про промисловий акселератор ЄС, який має на меті захистити європейську промисловість. Ідеться про часткові обмеження на імпорт з країн, що не входять до ЄС.
Джерела в промисловості стурбовані складністю плану, який може призвести до додаткових бюрократичних перешкод.
Автомобільна промисловість Європи стикається з розвитком індустрії електромобілів Китаю.
Старший виконавчий директор BYD заявив, що компанія веде переговори з Stellantis та іншими європейськими виробниками автомобілів про купівлю заводів. "Ми шукаємо будь-який доступний завод у Європі, тому що хочемо використовувати ці вільні потужності", - сказала виконавча віце-президентка Стелла Лі.
Stellantis заявила, що надає китайській компанії Leapmotor доступ до заводу в Іспанії, при цьому європейський виробник планує розробити електромобіль разом з китайською компанією в Сарагосі, Іспанія.
Поточні правила Європейського Союзу, такі як повна заборона на двигуни внутрішнього згоряння автомобілів у 2035 році, не сприяли запланованому переходу на електромобілі, заявив генеральний директор Mercedes Benz Ола Калленіус.
Очевидно, що законодавство щодо викидів до 2035 року, запроваджене в 2020 році, має деякі недоліки, сказав він.
