Між Україною та Боснією і Герцеговиною з 2027 року діятиме транспортний безвіз

Україна та Боснія і Герцеговина погодили лібералізацію вантажних перевезень, яка передбачає запуск «транспортного безвізу» з 1 січня 2027 року.

Відповідні домовленості були досягнуті під час першого засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Згідно з домовленістю, з 2027 року двосторонні та транзитні перевезення вантажів між Україною та Боснією і Герцеговиною здійснюватимуться без необхідності отримання дозволів. До моменту повної лібералізації сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

«Домовленість про «транспортний безвіз» з Боснією і Герцеговиною - це ще один крок до спрощення міжнародної логістики, підтримки експорту та інтеграції України до європейського транспортного простору. Водночас збільшення квоти дозволів уже цього року дозволить бізнесу працювати стабільніше та прогнозованіше», - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У міністерстві підкреслюють, що лібералізація перевезень сприятиме розвитку торгівлі, зменшенню адміністративного навантаження на перевізників та підвищенню ефективності міжнародної логістики. За останні 10 років товарообіг між Україною та Боснією і Герцеговиною зріс у п'ять разів.

Наразі Україна вже має режим «транспортного безвізу» з Європейським Союзом та низкою інших країн. Загалом географія лібералізованих перевезень охоплює понад 35 держав, а Боснія і Герцеговина стане 36-ю в цьому переліку.
 

