Мінфін успішно розмістив облігації на ₴641 млн
Міністерство фінансів України 12 травня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 641 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«До держбюджету залучено 641 млн грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 302 млн грн.
Облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних залучили до бюджету 339 млн грн.
