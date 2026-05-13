Мінфін успішно розмістив облігації на ₴641 млн

Міністерство фінансів України 12 травня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 641 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

У міністерстві зазначили, що облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 302 млн грн.

Облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних залучили до бюджету 339 млн грн.