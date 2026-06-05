Долар стабільний до основних валют в очікуванні даних щодо ринку праці США

Курс долара США слабко змінюється до євро, фунта стерлінгів та єни вранці в п'ятницю, інвестори стежать за геополітичними новинами і чекають ключових статданих про стан американського ринку праці за травень.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,01%, як і ширший WSJ Dollar Index.

Напередодні долар ослаб до більшості основних світових валют після повідомлення Держдепартаменту США про те, що Ізраїль і Ліван домовилися про дотримання режиму припинення вогню за підсумками переговорів у Вашингтоні.

Однак потім ліванське угруповання "Хезболла" заявило, що не погоджується з умовами перемир'я. "Ми не брали на себе будь-яких зобов'язань припиняти опір доти, доки триває окупація", - заявив у четвер лідер "Хезболли" Наїм Касем.

Він пояснив, що вимагає виведення ізраїльських військових із території Лівану.

Ознаки ескалації на Близькому Сході, як правило, надають підтримку долару США. По-перше, це пов'язано з підвищеним попитом на захисні активи, по-друге - з побоюваннями, що затягування конфлікту призведе до тривалого періоду підвищеної інфляції, що змусить Федеральну резервну систему (ФРС) підняти ключову процентну ставку.

Ринок зараз оцінює можливість одного підвищення ключової ставки в США на 25 базисних пунктів до кінця року приблизно в 38%, двох - у 10%, за даними CME FedWatch. Імовірність збереження ставки на колишньому рівні становить, на думку учасників ринку, близько 49%.

Пізніше в п'ятницю будуть оприлюднені статдані щодо американського ринку праці. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що кількість робочих місць у США (без урахування сільськогосподарського сектору) минулого місяця зросла на 85 тис. після зростання на 115 тис. у квітні, а безробіття залишилося на рівні 4,3%.

Пара євро/долар за даними на 9:21 кч торгується на рівні $1,1615 порівняно з $1,1613 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3428 проти $1,3425 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 159,96 єни порівняно з 160,03 єни на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо в п'ятницю, споживчі витрати в Японії у квітні зросли на 1,6% проти березня і скоротилися на 0,5% у річному виразі. Аналітики очікували підвищення першого показника на 0,8% і зниження другого на 1,5%.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний на рівні 6,7752 юаня.

