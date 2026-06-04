Резерви центробанків: золото вперше перевищило вкладення в держборг США — ЄЦБ

Золото випередило державні облігації США за часткою у світових міжнародних резервах, згідно зі звітом ЄЦБ. Воно також зайняло лідерську позицію серед окремих компонентів світових запасів центробанків. На цьому тлі 3 червня 2026 року актив торгувався біля позначки $4450 за унцію, згідно з TradingView, а його ринкова капіталізація досягла $31,14 трлн за даними Companies MarketCap.

За інформацією ЄЦБ, наприкінці 2025 року золото становило 27% усіх світових резервних активів центральних банків проти 20% роком раніше. Частка американських казначейських облігацій за той самий період скоротилася з 25% до 22%.

Водночас активи, номіновані в доларах США, залишаються найбільшою категорією резервів загалом - на них припадає 42%.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що ключовим фактором зростання попиту залишаються геополітичні ризики.

«Геополітична напруженість продовжує стимулювати високий попит центральних банків на золото», - йдеться у звіті.

Центральні банки повертаються до золота

У ЄЦБ наголосили, що структура міжнародних резервів змінюється на тлі прагнення багатьох держав диверсифікувати залежність від долара США.

Цей процес помітно прискорився після 2022 року, коли США заморозили частину російських резервів у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

За оцінками регулятора, наразі центральні банки світу контролюють понад 36 000 тонн золота. Це майже відповідає рівню епохи Бреттон-Вудської системи, коли золоті резерви сягали близько 38 000 тонн.

Додатковим фактором стала безпрецедентна динаміка самого активу. У січні 2026 року золото встановило історичний максимум, перевищивши позначку $5000 за унцію на тлі ослаблення долара та попиту на захисні активи.

При цьому ЄЦБ зазначає, що саме стрімке зростання ціни стало однією з головних причин того, чому золото змогло випередити американські держоблігації за часткою у світових резервах.

Найбільшими покупцями золота серед держав із 2022 року стали Китай, Польща, Туреччина та Індія.

Втім найбільшим окремим покупцем золота у 2025 році стала компанія Tether, яка придбала понад 100 тонн дорогоцінного металу.

У І кварталі 2026 року Tether відзвітувала про капіталізацію стейблкоїна XAUT на рівні понад $3 млрд після того, як інвестори почали активніше використовувати цифрові аналоги золота для захисту капіталу.

Окремо у звіті ЄЦБ згадується Туреччина. Після придбання близько 220 тонн золота з 2022 року на початку 2026 року країна провела один із найбільших розпродажів резервів за останні роки, реалізувавши або надавши в позику близько 130 тонн золота після початку війни між Іраном та Ізраїлем.

Що це означає для біткоїна

Нові дані ЄЦБ викликали дискусію серед прихильників криптоактивів щодо можливого перерозподілу резервного капіталу в майбутньому.

Криптоаналітик та користувач платформи X Мухаммад Азхар вважає, що поточна тенденція свідчить про поступовий відхід від традиційної боргової моделі резервів.

«Той факт, що золото витіснило державні облігації США з позиції головного резервного активу, підтверджує перехід до твердих грошей. Біткоїн як нейтральне цифрове золото має хороші позиції для залучення наступної хвилі інституційних резервних потоків», - заявив він. Водночас частина коментаторів розглядає ситуацію як свідчення глибших змін у світовій фінансовій системі.

Аналітик під псевдонімом Nihilum заявив, що поточна система ціноутворення на золото спотворюється похідними інструментами та паперовими контрактами.





«Як тільки схема Понці, відома також як Бреттон-Вудська система, розвалиться (а ми вже майже на фінішній прямій), усі ці кволі й слабкі країни знову, не наважуючись, підуть одна за одною і зроблять те, що слід: перейдуть на золотий стандарт», - вважає він.

Однак не всі експерти переконані, що нинішнє зростання дорогоцінного металу продовжиться безперервно.

Керівник стратегії товарних ринків Saxo Bank Оле Гансен зазначив, що у травні золото дешевшало третій місяць поспіль.

«Золото зазвичай демонструє найкращі результати під час фінансових або економічних потрясінь, які послаблюють долар і знижують реальні прибутковості. Поточний інфляційний шок, викликаний енергетичним фактором, має протилежний ефект - підтримує дохідності облігацій і долар, що створює зустрічний вітер для золота», - пояснив він.

Схожої думки дотримувався директор із глобальної макростратегії Fidelity Джуррієн Тіммер.

«Золото наразі частково втратило свої переваги через позитивну кореляцію з облігаціями, однак я підозрюю, що це тимчасова ситуація. Глобальна грошова маса продовжує зростати, а це свідчить про те, що золото мало б коштувати ще приблизно на $1000 дорожче», - зазначив він.



