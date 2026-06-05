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Міжнародні резерви різко скоротилися у травні — понад 5%
Міжнародні резерви України станом на 01 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2%.
Про це повідомляє Національний Банк України (НБУ).
У НБУ пояснюють, що динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів.
Попри зменшення, у НБУ обіцяють, що обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн дол. США.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 599,2 млн дол. США, у тому числі:
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 126,2 млн дол. США, у тому числі:
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 274,9 млн дол.
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