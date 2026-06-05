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Міжнародні резерви різко скоротилися у травні — понад 5%

13:12 05.06.2026 |

Фінанси, Економіка

Міжнародні резерви України станом на 01 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2%.

Про це повідомляє Національний Банк України (НБУ).

У НБУ пояснюють, що динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів.

Попри зменшення, у НБУ обіцяють, що обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн дол. США.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 599,2 млн дол. США, у тому числі:

  • 498,8 млн дол. США - через рахунки Світового банку;
  • 100,4 млн дол. США - від розміщення валютних ОВДП.

    • За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 126,2 млн дол. США, у тому числі:

  • 12,9 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 7,9 млн дол. США - обслуговування валютних ОВДП;
  • 105,4 млн дол. США - сплата іншим кредиторам.

    • Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 274,9 млн дол.

    За матеріалами: Економічна правда
     

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