НБУ оштрафував найбільші мережі платіжних терміналів EasyPay і City24 на 270 млн грн

Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року оштрафував дві найбільші мережі терміналів самообслуговування EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну за порушення вимог фінансового моніторингу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" два джерела на ринку.

Офіційне повідомлення регулятора з цього приводу на даний момент відсутня, як і коментарі самих мереж, однак інформацію про такі штрафи розповсюдило також видання "Економічна правда" (ЕП).

"Під час цих перевірок справдилися наші гіпотези, що ці термінали є джерелом чорної готівки в системі", - навела слова співрозмовника у Нацбанку "Економічна правда".

За її даними, під час перевірок НБУ встановив порушення в ідентифікації клієнтів під час операцій через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), зокрема, під час проведення платежів на суму до 5 тис. грн, для яких законодавство передбачає спрощену перевірку.

Регулятор також виявив ознаки операцій, які могли не відповідати фактичному внесенню готівки через термінали. Серед них - непропорційно швидке проведення транзакцій, використання одного номера телефону для операцій у різних регіонах за короткий проміжок часу та розбіжності між звітністю РРО і записами камер відеоспостереження.

Співрозмовники видання у регуляторі оцінюють обсяг гривневих коштів, що проходять через термінали EasyPay та City24, приблизно в $1 млрд в еквіваленті на місяць. Переважна більшість транзакцій через перевірені термінали припадала на поповнення банківських рахунків, зокрема, карток monobank. У Нацбанку вважають, що такі операції мали перевірятися як на стороні термінальних мереж, так і на стороні банків.

EasyPay та City24 є найбільшими мережами ПТКС в Україні. За даними Forbes, у 2025 році на них сумарно припадало понад 45 тис. терміналів, або близько 70% ринку.

Юридичною особою EasyPay є ТОВ "ФК "Контрактовий дім", яке порівну належить братам Олексію та Антону Авраменкам. City24 працює через ТОВ "Свіфт Гарант", власником якого є Сергій Горбань.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФК "Контрактовий дім" у 2025 році становив 2,11 млрд грн, чистий прибуток - майже 118 млн грн, дохід ТОВ "Свіфт Гарант" - 1,59 млрд грн, чистий прибуток - 5,21 млн грн.

ТОВ "ФК "Контрактовий дім" і ТОВ "Свіфт Гарант" у відповідях ЕП заявили, що взаємодіють із НБУ в межах законодавства, вважають недоцільним коментувати ситуацію до офіційного оприлюднення інформації регулятором і продовжують працювати у звичайному режимі.

Матеріали перевірок Нацбанк передав до правоохоронних органів. Водночас, за словами високопоставленого співрозмовника видання в регуляторі, після сплати штрафів компанії продовжать роботу, оскільки для відкликання ліцензій необхідно довести тривалий характер порушень.

НБУ також готує зміни до правил роботи ПТКС. Вони можуть передбачати посилення ідентифікації клієнтів, зокрема, фото- або відеофіксацію, а також обмеження кількості операцій через термінали.

Як повідомлялося, центробанк у листопаді 2023 року оштрафував ТОВ "Свіфт гарант" і ТОВ "ФК "Контрактовий дім" на 12,36 млн грн і 9 млн грн відповідно.

Регулятор тоді зазначав, що обидві компанії оштрафовано за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, а ФК "Контрактовий дім" також - за порушення порядку формування показників під час подання НБУ статистичної звітності з питань фінмоніторингу.